¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡Û½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤¬30Æü¡¢½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË15»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ ¹À¥¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ø¤Î10Ç¯±Û¤·½Ð±é¤ÎÁÛ¤¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþÊ¸»úÈäÏª
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦°½À¥ÀéÁá¤ò±é¤¸¤¿¹À¥¤È¡¢Æ±±Ç²è¤ËÂç¹¾ÁÕÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¤Ç¤â¡¢¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÇòÀÐ¤¬Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥É¥é¥Þ¤Ï±Ç²è¤Î10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÇòÀÐ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë10Ç¯¸å¤âÏÃ¤ò¥É¥é¥Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ÀµÄ¾»ä¡ØÀéÁá¤Á¤ã¤ó¡Ê¹À¥¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡¢¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°¿Í¤¬¡×¤Èµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è½ñ¤È¤«µÓËÜÆÉ¤ó¤Ç¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÂç¹¾ÁÕ¡Ë¤¬·Ñ¤°°ÕÌ£¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹À¥¤¬OG¤È¤·¤Æ¡Ö»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤¿½¸¤Þ¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¹À¥¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥¨¥â¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ã¤Æ¤³¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¸ÀÍÕ¤À¤è¤Í¡×¤È2¿Í¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó°Ê³°ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹À¥¡£¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈºîÉÊ¤ò½ã¿è¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¥«¥ë¥¿Âç²ñ¤Ç¤ÎÆÉ¼êÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹À¥¤Ï¤½¤ó¤Ê¾åÇòÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¡×¡Ö¾åÃ£¤Î»ÅÊý¤â¤¹¤´¤¤¤·¡ª¥É¥é¥Þ´Ñ¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤½¤Î´°À®ÅÙ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢¹À¥¤é10Ç¯¸å¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿OG¤¿¤Á¤¬¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«Ãç´Ö¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦¡¢Ä¶¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ËÜºî¤Ï¡¢Ëö¼¡Í³µª»á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2,900ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¾å¤Î¶ç¡Ý¡×¡ÖÆ±¡Ý²¼¤Î¶ç¡Ý¡×¡ÖÆ±¡Ý·ë¤Ó¡Ý¡×¤Î10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÄ©¤à¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇß±à¹â¹»¤Î¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ÏÉô°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÇÑÉôÀ£Á°¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¡¦¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¸ÜÌä¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¹¾¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×»£±ÆÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¹ðÇò
