¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡Á¡©¤È¼Â¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿½ÂÃ«¤Î²£Ãú¡£¡¡Ì£¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î¤ó¤Î²£Ãú¤á¤°¤ê¡Á½ÂÃ«¤Î¤ó¤Ù¤¤²£Ãú¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¡¢Ï©ÃÏ¤È°û¿©Å¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡Á¡©¤È¼Â¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿½ÂÃ«¤Î²£Ãú¡£¡¡Ì£¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡¡½ÂÃ«²£Ãú¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
