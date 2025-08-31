¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²È¤ÎÃÑ¤À¡£½Ð¤Æ¤¤¤±¡×Ãæ³Ø¼õ¸³¤òÁ°¤ËÊì¿Æ¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¡Ä¡È¶µ°éµÔÂÔ¡É¤Ç¾®6¤Î¾¯½÷¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¡¡¾¯Ç¯ÈÈºá¤«¤éµÔÂÔ²ÈÄí¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¸÷ÂÀ»á¤Ë¤è¤ë¡¢¶µ°éÌäÂê¤ÎºÇ¿¼Éô¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ý Ã¯¤¬¹ñ¸ìÎÏ¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¤¤¤Þ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ò¸ÀÍÕ¤È»×¹ÍÎÏ¡Ó¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡Ê»Ò¶¡¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦»Ò¶¡¤Î»öÎã¤ò¼¨¤¹¡Ë¡£
ÀÐ°æ¸÷ÂÀ¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
OÈþ¡ÊÃæ³Ø2Ç¯¡Ë¡¡¶µ°éµÔÂÔ
¡¡Éã¿Æ¤¬Íý²Ê³Ø·Ï¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î²ÈÄí¤Ç¡¢OÈþ¤Ï°é¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï°ìÀÚ»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤»¤º¤Ë»Å»ö¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¿Æ¤ÏÅìµþ¤ÎÌ¾Ìç½÷»Ò¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤æ¤¬¤ó¤À¥¨¥ê¡¼¥È°Õ¼±¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²È¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¡£³Ø½¬½Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¶µ¼¼¡¢¿å±Ë¶µ¼¼¡¢¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¡¢¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¡Ä¡Ä°ìÆü¤ËÆó¤Ä¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¥¶¥é¤Ç¡¢ÅÚÆü¤â»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢Â¾¤Î»Ò¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ3»þ´Ö¤â4»þ´Ö¤â¼¸¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨Èà½÷¤Ï¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÊì¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡OÈþ¤Ë¤Ï6ºÐ¾å¤Î·»¤¬¤ª¤ê¡¢Í¥½¨¤Ê¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¡¢Êì¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ÆÌ¾Ìç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤Ê°ì²È¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Êì¿Æ¤ÏOÈþ¤ò¤½¤Î·»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¸«½¬¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÎôÅù´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢ËèÆü¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡½¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£½Î¤òÆó¤Ä³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢Éã¿Æ¤¬Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤Ï¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤ËÍ¾·×¤ËOÈþ¤Ë¸·¤·¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤ÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤µ¤¨¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï²È¤ÎÃÑ¤À¡£½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¡£
OÈþ¤ÎÂÎÄ´¤Ëµ¯¤¤¿°ÛÊÑ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢OÈþ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÍ¾·×¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃæÌ£¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Îº¢¤Ïµë¿©Ãæ¤äµÙ¤ß»þ´ÖÃæ¤âÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø6Ç¯¤Î½©¡¢Î¾¿Æ¤¬ÊÌµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢OÈþ¤ÎÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£³Ø·Ý²ñ¤ÎÁ°Æü¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²È¤«¤é½Ð¤Æ²¿Êâ¤«Êâ¤¯¤È¡¢¹ø¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¤¹¤ï¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Êì¿Æ¤Ï¼õ¸³¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¼ø¶È¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡2·î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼õ¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢OÈþ¤ÎÂÎÄ´¤Ï²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3·î¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿»äÎ©Ãæ³Ø¤Î¿·³Ø´ü¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤âÅÐ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²þÁ±¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì³Ø´ü¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þ¡¢Î¾¿Æ¤Ï³Ø¹»Â¦¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÃæÂà¤·¡¢¸øÎ©Ãæ³Ø¤ØÅ¾¹»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£À¤´ÖÂÎ¤òÎ¸¤Ã¤Æ¤«¡¢OÈþ¤Ï³Ø¶è³°¤ÎÃæ³Ø¤ØÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¤âÅÐ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢Êì¿Æ¤¬Éß¤¤¤¿¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡OÈþ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ë¼õ¸³¡©¡¡¤Ç¤â¼õ¸³½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡£ÊÙ¶¯¤ÏÊÌ¤Ë·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤â¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¼õ¸³¤äÆþ³Ø¶â¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ËÁ´Éô¥à¥À¤Ë¤·¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ø¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙÊÙ¶¯¤·Ä¾¤·¤Æ¹â¹»¤Ç¤¤¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¿Æ¤«¤é²á¾ê¤Ê¶µ°é¤ÈÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éã¿Æ¤ÎÉÔ´³¾Ä¤äÉâµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½Î¤Î³ØÎÏ¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·»¤ò¾Þ»¿¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬Èà½÷¤Î¿´¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª»ö¤òÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢Êì¿Æ¤¬Éß¤¤¤¿¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢Èà½÷¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÍè¤ë°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢½µ5Æü¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸©Æâ¿ï°ì¤ÎÌ¾Ìç¹â¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¤½¤Î¹â¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
