¡¡¾¯Ç¯ÈÈºá¤«¤éµÔÂÔ²ÈÄí¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¸÷ÂÀ»á¤Ë¤è¤ë¡¢¶µ°éÌäÂê¤ÎºÇ¿¼Éô¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ý Ã¯¤¬¹ñ¸ìÎÏ¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¤¤¤Þ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ò¸ÀÍÕ¤È»×¹ÍÎÏ¡Ó¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
3³ä¤¯¤é¤¤¤¬¡Ö¤Ê¤¼ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÄêµÁ¤ò¡¢¡ÖÇ¯´Ö30Æü°Ê¾å¤Î·çÀÊ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ï¹ç·×¤·¤Æ34Ëü6482¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿´¤ÎÉÂµ¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ï¡ÖÉÂ·ç¡×¤È¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¾å¡¢30Æü¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤·çÀÊ¤äÊÌ¼¼ÅÐ¹»¤Î»Ò¶¡¤Ê¤É¡ÖÉÔÅÐ¹»Í½È÷·³¡×¤Î¿ô¤Ï¤½¤Î3ÇÜ¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤òÉÑÈË¤ËÊ¹¤¯¡£
¡Ö¤Ê¤¼ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ÏËÌ¤Ï´ä¼ê¸©¡¢Æî¤Ï²Æì¸©¤Þ¤ÇÁ´¹ñ10¥«½ê°Ê¾å¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½3³ä¤¯¤é¤¤¤¬¤½¤¦Åú¤¨¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¿¦°÷¤Ë¿Ö¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÂÎ°ìÃ×¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔÅÐ¹»¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª²ÈÄí¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤ë°Õ»Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«¼¼¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥¯¥é¥¹¤Ë3¡¢4¿Í¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ
¡¡¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ë¶Ð¤á¤ë¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¶µ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2000Ç¯¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¼¼ÅÐ¹»¤Ê¤ÉÍ½È÷·³¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë3¡¢4¿Í¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¡¢»ä¤¬ÃÎ¤ëÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï38¿ÍÃæ10Ì¾¤¬¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶áÇ¯¶µ°÷¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¹¤ËÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¶µ°÷¤ÏËÜ¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÈÌÌÃÌ¤ò¤·¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ò·è¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¸¶°ø¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤ÏÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢²¼¼ê¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç·ë¶É¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÂÐ±þ¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤½¤³¤Ç¤âÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÅú¤¨¤ë»Ò¶¡¤â°ì±þ¤¤¤ë¤¬¡Ä
¡¡2019Ç¯¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¡ÖÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÌÌÃÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌÍý²ò¡¦»Ù±ç¥·¡¼¥È¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¡¢¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦²ò·è°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÌÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤º¤·¤âÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»Ò¶¡¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¡×¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¡×¤È°ì±þ¤ÎÍýÍ³¤òÅú¤¨¤ë»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°÷¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¼ø¶È¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÉô³è¤À¤±¤ÏÍè¤è¤¦¤è¡×¤È¤«¡ÖÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤µ¤¢¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¶µ°÷¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢15Ç¯¼«¼¼¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤ë½÷À
¡ÖÀ¤´Ö¤Ë¤Ï¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶µ°÷¤Ë¤·¤Æ¤â¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯°ú¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¤Î¤ÏÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤Î¸µÀ¸ÅÌ¤ËÃæ³Ø1Ç¯¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë15Ç¯°Ê¾å¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ»þ¡¹ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷¤Î»Ò¼«¿È¤â¤Ê¤¼ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ì¤¤À¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Çµñ¿©¤ä²á¿©¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ15Ç¯°Ê¾å¤â¼«¼¼¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿´¤òÉÂ¤à¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤ÈËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤â¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
3¡¢4¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÉ¬¤º¤·¤â´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸²Ê¾Ê¤Î2020Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅÐ¹»¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¤Ç25.2¡ó¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç30.3¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê3¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤Ä¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Æ¶·¢¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¡£¼¿¹õ¤Î°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¶ì¤·¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ä¼«½ý¤ËµÚ¤Öµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¹ñ¸ìÎÏ¤ÎÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
