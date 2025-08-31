８月３１日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１０頭立て）は、単勝１・４倍の圧倒的１番人気に応えてファニーバニー（牝、栗東・杉山佳明厩舎、父シスキン）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。２２年の川崎記念で２着に好走したエルデュクラージュを叔母に持つ血統。勝ち時計は１分１０秒９（稍重）。

大外の１０番枠から流れに乗って好位に取りつき、３コーナーでは２番手まで進出。直線では逃げたウーマンズパワーを早々とかわして、最後は外から鋭く追い上げてきたラスベガスサインを半馬身差で振り切った。

横山武史騎手は「外枠で少し出負けしたんですけど、この子の競馬センスで先団にとりつけて、いいポジションを取れました。ちょっと最後に手応えほど伸び切れなかったのは、馬場のぶんでしょうか。馬場もコンディションが悪くて、この子にとっては相性のいい馬場とは言えないなかでの勝利だったので、よく頑張ってくれました」と、パートナーをたたえた。

杉山佳調教師は「この後は栗東に帰ってひと息入れて、ジョッキーは『１４００メートルまでは大丈夫』と言っていましたので、番組を探しながら考えていきたい」と語った。