ºÙÅÄ¤¢¤¤¤¬MGC½Ð¾ì¸¢Âè1¹æ¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î6°Ì
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï31Æü¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÎºÙÅÄ¤¢¤¤¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬2»þ´Ö23Ê¬27ÉÃ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬Äê¤á¤ë¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¡Ê27Ç¯½©¡Ë¤Î¿Ê½Ð¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢ÃË½÷¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¼ÔÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷²¦¤Î¥·¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬2»þ´Ö18Ê¬22ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¹ÓÀ¸¼Â·Å¡ÊND¥½¥Õ¥È¡Ë¤¬2»þ´Ö7Ê¬42ÉÃ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î7°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Þ¥ê¥ã¥à¡¦¥¥í¥¹¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö6Ê¬6ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£Á°À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥¨¥ê¥¦¥É¡¦¥¥×¥Á¥ç¥²¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤Ï10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£