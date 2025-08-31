¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò°ì¤Ä¤·¤è¤¦¡×¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¡ÈÂç¶âÀ±¡É¤Î4Éô¥¯¥é¥Ö¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿
¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È·ãÆÍ¤·¤¿¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¡Ê¥ê¡¼¥°2¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É4ÉôÁêÅö¡Ë¤Ï¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¤ò²¼¤·¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É»á¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Û¤«¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢»î¹çÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É»á¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò°ì¤Ä¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ËÅ¨·³¤È¸ò¤ï¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ°¸¤Æ¤Î¼ê»æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¡Ø´ÆÆÄ¤Î¹¹°á¼¼¤Ï¤É¤³¤À¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¢´ÆÆÄ¤Î¹¹°á¼¼¡© ²¶¤¿¤Á¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¹°á¼¼¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¼Ö¤Î¸å¤í¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£Èà¤é¤Î´ÆÆÄ¤¬¹¹°á¼¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£Èà¤é¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×5Ì¾
¥¹¥È¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É»á¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¸«»ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·âÇË¤·¤¿¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²÷¿Ê·â¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£