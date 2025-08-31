Á·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¡¡Æâ³ÕÉÜ¤ÎÉÙ»Î»³¤ÎÂçÊ®²ÐÁÛÄê¤Ë»×¤ï¤º°ì¸À
¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¡Ê50¡Ë¤Ï24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿ÉÙ»Î»³ÂçÊ®²Ð¤ÎÁÛÄêCG¤äÈï³²ÁÛÄê¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¤¨¡¢ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤ËÆâ³ÕÉÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤¬Ê®²Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥·¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥óCG¤ÎÏÃÂê¤ò°·¤Ã¤¿¡£ÉÙ»Î»³¤Ï5600Ç¯¤Ë180²óÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï1707Ç¯¤ÎÊõ±ÊÊ®²Ð¡£2000Ç¯¤Ë¿¼ÉôÄã¼þÇÈÃÏ¿Ì¤¬Â¿¿ô´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬³è²Ð»³¤È¤·¤Æ´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ»³Íü¸©ÉÙ»Î»³²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎµÈËÜ½¼·¼¸¦µæÉôÄ¹¤Î¡Ö300Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï10ËüÇ¯´Ö³èÆ°¤¹¤ëÉÙ»Î»³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ»¤¯¡¢¤¤¤ÄÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Êõ±ÊÊ®²Ð¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤ÎÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¤â²Ð»³³¥¤¬10¥»¥ó¥ÁÀÑ¤â¤ê¡¢ÆóÎØ¶îÆ°¤Î¼«Æ°¼Ö¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ë¤È3¥»¥ó¥Á¤Ç¤âÁö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÊªÎ®¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¿©ÎÈ¤Ê¤ÉÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤â±¿¹ÔÉÔÇ½¡¢ÅÅÀþ¤â3¥»¥ó¥ÁÀÑ¤â¤ë¤ÈÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¾ô¿å»ÜÀß¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¿åÆ»¿å¤â°û¤á¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¯ÉÜ¤Ï2½µ´ÖÊ¬¤Î¿å¡¢¿©ÎÈ¤òÈ÷Ãß¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á·¾ì¥¢¥Ê¤Ï¤ä¤äÈýº¬¤ò´ó¤»¡Ö¤¨¡¢ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤Ë¸ì¤ê¡ÖºÂ¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Æ±»Ö¼ÒÂçµÒ°÷¶µ¼ø¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÜÂ¼Í´õ»Ò»á¤Ë¼ÁÌä¡£ËÜÂ¼»á¤Ï¡ÖÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Í¡£Åìµþ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿100¥¥í¡¢Àè¤ËÆüËÜ°ìÇØ¤¬¹â¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âÊ®²Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿³è²Ð»³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£5600Ç¯´Ö¤Ë180²óÊ®²Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë³ä¤ë¤È30Ç¯¤Ë1²óÊ®²Ð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£300Ç¯Ê®²Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼óÅÔµ¡Ç½¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½¸Ãæ¤µ¤»¤Ê¤¤¡£·ÐºÑ¤äÀ¯¼£¤ÎÃæ¿´¤òÅìµþ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£