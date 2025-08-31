日本テレビ系特番「24時間テレビ48」（8月30日〜31日）でチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦中のSUPER EIGHT横山裕（44）を31日、「ヒルナンデス！」出演メンバーが激励する場面があった。

スタートから13時間以上がたった31日午前9時40分ごろ、南原清隆と、マラソン挑戦経験もある、いとうあさこと、やす子も登場。休憩地点で座る横山に冷タオルをかけるなどしてねぎらった。南原は疲労回復ドリンクとして手作りの麺つゆを持参。すだちをかけて渡すと、一口飲んだ横山は「うめぇ〜」と絶賛しながら喜んだ。

その後、横山は再び立ち上がり、いとうが「無理しないでね」と声をかけ、南原らとハグを交わして走り始めた。走行距離は約60キロほどで、ゴール地点の東京・両国国技館を目指している。

横山はシングルマザーの家庭に育ち、父親の違う弟2人は児童養護施設に入った時期もあった。「施設のことを少しでも知っていただいて、みんなの背中を押せるように。自分にははっきりと走る理由がある。全力でやります」と意気込んでおり、自身の走る姿が映るテレビ画面にはQRコードが表示され、募金サイトへとつながる仕組みとなっている。

午後9時50分ごろの時点で募金総額は2億5000万円を超えており、伝え聞いた横山が「ありがたいです。みなさんのおかげです」と話していたことも紹介された。