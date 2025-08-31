¥â¥Ã¥Ô¡¼¡¢JAL¥Þ¥¤¥ë¤Ë80¡ó¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¡¡9·îËö¤Þ¤Ç
¥»¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡Ömoppy¡Ê¥â¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¡×¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ë¼Â¼Á80¡ó¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò7·î1Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¸å¡¢Æ±·îÆâ¤Ë12,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò6,000JAL¥Þ¥¤¥ë¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4,500¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬ÀÑ»»¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï50¡ó¤Î´¹»»Î¨¤¬¼Â¼Á80¡ó¤È¤Ê¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¸ò´¹·îÅö·î¤Ë¡¢¡Ö¹ç·×10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹¹ðÍøÍÑ¤Î¤ß¤Ç³ÍÆÀ¡×¡¢¡Ö²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤¬¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷¡×¤Î2ÅÀ¡£¸ò´¹¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê·î1²ó¤Þ¤Ç¡£