ワンコが赤ちゃんのためにバウンサーを揺らす光景に憧れていたのに、ワンコは期待とは真逆の行動をして…？思っていたのと違うけれど尊い光景が話題になり、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれています。

【動画：赤ちゃんのためにバウンサーを購入→『犬が揺らしてくれるかも』と想像していたら…思っていたのと違う『まさかの光景』】

ワンコがバウンサーを揺らしてくれると期待していたのに…

Instagramアカウント「shijimi_to_asari」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「あさり」ちゃんと赤ちゃんのバウンサーにまつわる出来事です。

ママさんはワンちゃんが赤ちゃんのためにバウンサーを揺らしてあげている動画を見て、「うちの子もやってくれるかな？」と期待していたそう。

しかしあさりちゃんは期待通りには動いてくれず、それどころかちゃっかり自分がバウンサーに乗って、我が物顔でくつろぐようになったとか！

思っていたのと逆！？

この日もあさりちゃんは、バウンサーに乗ってリラックス中でした。赤ちゃんがそばにやってくると、ぶら下がっているおもちゃで一緒に遊びはじめる2人。

当たり前のようにあさりちゃんがバウンサーを占領していることにはツッコミを入れたいですが、仲良しな姿は微笑ましいです。

なんと赤ちゃんがバウンサーを掴んで、ユサユサ…と揺らすような仕草を見せる場面も。ママさんは「あれっ！？思っていたのと逆！？」と、まさかのオチに笑ってしまったそう。

その後、赤ちゃんはママさんの方に手を伸ばして、「バウンサー取られた～」と訴え始めたとか。

それでもあさりちゃんは「まあまあ、いいじゃない」とばかりに赤ちゃんの手をペロペロ舐めるだけで、バウンサーの上からどいてくれなかったとか。マイペースなところが、可愛くて憎めませんね。

楽しそうな2人にほっこり

別の日にもあさりちゃんはバウンサーの上にいて、赤ちゃんとわちゃわちゃとじゃれ合っていました。

あさりちゃんがその場を去ると、赤ちゃんはバウンサーを返してもらえて喜ぶどころか、「行っちゃった…」と残念そうなお顔に。もっと一緒に遊びたかったようです。

またあさりちゃんがバウンサーでくつろいでいる横で、赤ちゃんがとびきりの笑顔を見せていることもあったとか。結局、思い描いていた光景は見られませんでしたが、「楽しそうだからいいか」とほっこりするママさんなのでした。

あさりちゃんには「しじみ」ちゃんというお姉さんがいて、ワンコ2匹＋赤ちゃんの三姉妹で仲良く賑やかな日々を過ごしているそう。微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shijimi_to_asari」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shijimi_to_asari」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。