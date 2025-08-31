「本当に苦しいことが多かったけど…」マンC女子の清水梨紗が実戦復帰！ 周囲のサポートに感謝「私は恵まれているなぁーと気付きました」
マンチェスター・シティ女子は現地８月30日、プレシーズンマッチでダーラムと対戦。４−０の完勝を収めた。
クラブの公式サイトによれば、「試合終了のホイッスルが鳴る前に、さらなる朗報があった」という。「清水梨紗が前十字靭帯の負傷から復帰したのだ」。
昨夏のパリ五輪で右膝を大怪我。長いリハビリ生活を過ごしてきた背番号２は、ダーラム戦で86分に途中出場。アンドレ・イェグラーツ監督は「毎日トレーニングをし、復帰に向けて一生懸命に努力している彼女のような選手がフィールドに立つのは当然のことだ」と語った。
翌日に清水は自身のインスタグラムを更新。「沢山の方々のサポートがあって、またピッチに戻ることができました」と報告する。
「本当に苦しいことが多かったけど、それと同時にこんなにもたくさん私を支えてくれる人、復帰を待ってくれる人がいるんだと、改めて私は恵まれているなぁーと気付きました」
チームメイトから拍手されてピッチイン。リハビリに取り組む姿などの動画も添えて、「まずピッチに戻れたことに感謝して、これからより一層頑張っていきます！！」と綴る。
この投稿には「おかえりなさい」「復帰おめでとう」といった多くのコメントが寄せられるなか、元なでしこジャパンの岩渕真奈氏は「嬉しい！嬉しい！嬉しい！ 活躍楽しみにしてる 無理なくだよー」とエールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】清水梨紗が待望の実戦復帰！ チームメイトも拍手でピッチに送り出す
