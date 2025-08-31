Ê¡»³²í¼£¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌó40Ç¯Á°¡È¥Û¥ó¥ÀÌ¾¼Ö¡É¤ò¸ø³«¡Ö¥É¡¼¥àLIVE¤Î¥ê¥ÏÃæ¤Ë¹ØÆþ¡×¡¡µÇ°»£±Æ¤Ç¤¤ë´ë²è¤â
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥É¡¼¥àLIVE¤Î¥ê¥ÏÃæ¤ËËÜ¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡×¼Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Û¥ó¥ÀÌ¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿Ê¡»³²í¼£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÌó40Ç¯Á°¤Î¥Û¥ó¥À¡Ø¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÊÌ¾Þ¤Î¾ÜºÙ¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖËÜÆü¤è¤ê¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤µ¤ì¤ë35¼þÇ¯¥É¡¼¥àLIVE¡£LIVEËÜÈÖ±é½Ð¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ø¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¥É¡¼¥àLIVE¤Î¥ê¥ÏÃæ¤ËËÜ¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡ÈÀÖ¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡ÉCTIY¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ù¤È¤Î¶¦±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎËÜÈÖ±é½Ð¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ØÊ¡»³½êÍ¤Î¡ÈÀÖ¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡ÉCTIY¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡Ù»²²Ã¸¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡ÖÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎÙ¤Ë¾è¤ê¤¿¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥Æ¥£¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÀÖ¤Î¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
