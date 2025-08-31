【S.H.Figuarts ショウマ】 9月1日16時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ショウマ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月1日16時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は11,000円。

特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」の主人公、ショウマをS.H.Figuartsシリーズで立体化。仮面ライダーガヴに変身する前の姿が再現され、頭部には「魂のデジタル彩色」を用いて、表情の再現度が追求されている。

笑みを浮かべた交換用表情パーツが付属。グミを持った手首パーツやお菓子の袋パーツも付属し、お菓子を食べて楽しむシーンを再現して楽しめる。

特徴的な「お腹の口・ガヴ」が露出した状態の交換用腹部パーツが付属。付属の「ポッピングミゴチゾウ」を持つための左手首パーツや、ハンドルを回すための右手首パーツと組み合わせることで、変身シークエンスの再現することができる。

さらに、変身シークエンスの再現に特化した交換用の左手首パーツ2種が付属。変身時の腕を回す動きや、顔の前に手を掲げるポーズなど、「仮面ライダーガヴ」に変身する一連のシーンを楽しめる。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映