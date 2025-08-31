ÉÙÍµÁØ¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡ÉÅ°Äì²òÀâ¡Ä¹çË¡Åª¤ÊÀáÀÇ¤«¤é¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀÇ¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÎÀÇ¶â¡×¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦ÌðÆâ°ì¹¥»á¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡½¡½Ê¹¤¯¤À¤±¤Ç¡Ö²ø¤·¤¤»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¹çË¡Åª¤ÊÀáÀÇ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥¤¥Þ¥ó½ôÅç¤ä¥Ð¥Ï¥Þ¡¢¹á¹Á¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤³°½à¸©¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î·ÁÂÖ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤ÏÍø±×¤ä»ñ»º¤Î°ÜÅ¾¤ò¹ª¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤È8·î¤Ë¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡ÚÂçÍÎ½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¡Û¤ª¤è¤Ó¡Ú¥«¥ê¥Ö³¤¡¢²¤½£ÊÔ¡Û¤ò´©¹Ô¤·¤¿ÌðÆâ°ì¹¥»á¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ÎÎò»Ë¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¼ÂÂÖ¡¢¹çË¡ÅªÀáÀÇ¤ÎÊýË¡¤«¤é¹ñºÝ²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤È¤Ï²¿¤«
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌðÆâ°ì¹¥»á¡§¡ÖÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ØÀÇ¤ÎÈòÆñ½ê¡Ù¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÄã¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¼¥í¤Ë¶á¤¤ÀÇÎ¨¡¢¶âÍ»¾ðÊó¤ÎÈó¸ø³«À¡¢´ÊÊØ¤ÊË¡¿ÍÅÐµ¼êÂ³¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¹ñ¤äÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀÇÉéÃ´¤ò²óÈò¡¦·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÇÎ¨¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ðÊó³«¼¨µÁÌ³¤¬´Ë¤¤¤³¤È¡£¤³¤Î2ÅÀ¤òËþ¤¿¤¹ÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ø¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ã±¤ËÀÇÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢Ë¡À©ÅÙ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä¾ðÊó³«¼¨¤Î´Ë¤µ¤â¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤É¤Î¾ò·ï¤ÇÍø±×¤ò°ÜÅ¾¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¹ñ³°¤Î»ñ»º¤ò±£¤»¤ë¤«¡Ù¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡ÚÂçÍÎ½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¡Û¡Ù2025Ç¯7·î´©
¡½¡½À¤³¦¤Î¤É¤ÎÃÏ°è¤¬¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¥±¥¤¥Þ¥ó½ôÅç¡¢¥Ð¥Ï¥Þ¡¢±ÑÎÎ¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤Ï¸ÅÅµÅª¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤¹¡£Ë¡¿ÍÀÇ¤â½êÆÀÀÇ¤â¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¹á¹Á¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬ÂåÉ½¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹á¹Á¤ÏË¡¿ÍÀÇ16.5¡ó¤È°ì¸«¹â¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢³ô¼°¤Î¾ùÅÏ±×Åù¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤Ï²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¤½£¤Ç¤Ï¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ä¥Þ¥ë¥¿¡¢¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤â¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ä¥Í¥Ð¥À½£¤ÏË¡¿ÍÀßÎ©¤¬´ÊÊØ¤ÇÆ¿Ì¾À¤¬¹â¤¯¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤â¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥óÅªÃÏ°è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£EUÆâ¤Ë¤â¡Ø³¤³°¸©¡Ù¡Ø½à¸©¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÎãÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜÅÚ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Åç¡¹¤Ç¡¢ÀÇÎ¨¤äÌÈÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ËÄãÀÇÎ¨ÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡á°ãË¡¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¹çË¡Åª¤ËÀáÀÇ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢»È¤¤Êý¤ò¸í¤ì¤Ð°ãË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤â¸Ä¿Í¤â¡¢ÀÇÌ³¥ê¥¹¥¯¤ÈÀïÎ¬Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Îò»ËÅªÇØ·Ê¤È¿Ê²½
¡½¡½¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ÎÎò»Ë¤Ï°Õ³°¤Ë¸Å¤¯¡¢1950¡Á60Ç¯Âå¤Ë²¤ÊÆ¤Î¹âÀÇÎ¨¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë·Á¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï»æ¤Î½ñÎà¤È¹ñºÝÍ¹ÊØ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ñ¶â¤ò¹ñ³°¤Ë°Ü¤¹¤À¤±¤Ç°ì¶ìÏ«¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬1980Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÅÅ»ÒÁ÷¶â¤ä¶âÍ»¼«Í³²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ö»þ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â»ñ¶â°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ÎÀïÎ¬¤Ï¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤¬ÃÎÅªºâ»º¤äÆÃµö¸¢¤ò¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×¤¬¤É¤Î¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤¨¤Ê¤¯¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊÆ¹ñ´ë¶È¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÆÃµö¤ò¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¸úÀÇÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹çË¡Åª¤ÊÀáÀÇ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÇÌ³Åö¶É¤«¤é¸«¤ë¤È²ÝÀÇ²óÈò¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡×
ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤È¥ê¥¹¥¯
¡½¡½´ë¶È¤Ê¤É¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖIT´ë¶È¤Ï¼«¼ÒÆÃµö¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë»ý¤¿¤»¡¢Â¾¹ñ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤«¤é¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£·ë²Ì¡¢Íø±×¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ÀÇÉéÃ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢¿®Â÷¤äºâÃÄ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ä½êÆÀÀÇ¤òÀáÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢CRS¤äFATCA¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤Ê¾ðÊó¸ò´¹À©ÅÙ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¿Ì¾À¤ÏµÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ãË¡¤Ê»ñ¶â±£¤·¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÊá¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÀáÀÇ¤ÈÃ¦ÀÇ¤Î¶³¦¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶³¦¤ÏÈó¾ï¤ËÛ£Ëæ¤Ç¤¹¤¬¡¢È½ÃÇ¤ò¸í¤ë¤Èµð³Û¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ä·º»öÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï¡¢¹çË¡À¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀïÎ¬¤òÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥«¥ê¥Ö³¤¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î»ö¾ð
¡½¡½¥«¥ê¥Ö³¤¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¡¹¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ÎÅµ·¿Îã¤È¤·¤Æ¤è¤¯Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥±¥¤¥Þ¥ó½ôÅç¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤â½êÆÀÀÇ¤â¥¼¥í¤Ç¡¢ÅÐÏ¿´ë¶È¤Ï8Ëü¼Ò°Ê¾å¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï9,000·ïÄ¶¡£ÊÆ¹ñÅê»ñ²È¤À¤±¤Ç3,760²¯¥É¥ë¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©ÈñÍÑ¤Ï¤ï¤º¤«600¥É¥ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ï¥Þ¤âË¡¿ÍÀÇ¥¼¥í¤Ç¡¢¿Í¸ýÌó40Ëü¿Í¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥£¥ÖÊÝ¸±¤äºÆÊÝ¸±¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ï¤º¤«5Ëü¿Í¤Ç¤¹¤¬À¤³¦Åª¤ÊÊÝ¸±»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎ½ôÅç¤âÆÈ¼«¤ÎÆÃ¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¤ä¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤ÏË¡¿ÍÀÇ¥¼¥í¡£¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤ÏÊØµ¹ÃÖÀÒÁ¥À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁ¥Çõ¶È³¦¤òÍ¶Ã×¡£¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÏË¡¿ÍÀÇ20¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥â¥¢¤ä¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤ÏÈóµï½»¼Ô¸þ¤±·Ú²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¤ä·ÐºÑµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¹ñºÝ»ñËÜ¤Ï³Î¼Â¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡Ú¥«¥ê¥Ö³¤¡¢²¤½£ÊÔ¡Û¡Ù2025Ç¯8·î´©
²¤½£¤Î·Ú²ÝÀÇÃÏ°è
¡½¡½²¤½£¤Ë¤â¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥óÅª¤ÊÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹³¤³°¸©¤Î¥°¥¢¥É¥ë¡¼¥×¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¡¢¥ì¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ÏËÜÅÚ¤ÈÆ±¤¸ÀÇÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø³¤³°½à¸©¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀÇÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤äVAT¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥ì¥ß¡¼¤ä¥µ¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢¿Í¸ý¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç¤â¡¢Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤Ï¿ô¡ó¡¢VAT¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¹ñºÝ´ë¶È¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ä¥Þ¥ë¥¿¤âÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÏË¡¿ÍÀÇ´ÔÉÕ¤äÆÃÄê¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¥¹¥¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î»Ò²ñ¼Ò¤«¤éÍø±×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥¿¤ÏË¡¿ÍÀÇÎ¨¤¬35¡ó¤È¹â¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÛÅö´ÔÉÕ¥¹¥¡¼¥à¤ò»È¤¨¤Ð¼Â¸úÀÇÎ¨¤Ï¿ô¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²¤½£Æâ¤Ç¤âÀÇÀ©¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦½£ÀÇ¤È¥È¥é¥ó¥×ÀÇÀ©
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÏ¢Ë®¹ñ²È¤Ç¤¹¤¬¡¢½£Ã±°Ì¤Ç¤â¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥óÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÇÀ©¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢Ï¢Ë®ÀÇ¡¢½£ÀÇ¡¢»ÔÄ®Â¼ÀÇ¤Î»°ÁØ¹½Â¤¤Ç¤¹¡£½£¤´¤È¤ËË¡¿ÍÀÇ¡¦Çä¾åÀÇ¡¦½êÆÀÀÇ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ÏË¡¿ÍÀßÎ©¤¬´ÊÊØ¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó500´ë¶È¤ÎÌó60¡ó¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ð¥À½£¤ÏË¡¿ÍÀÇ¥¼¥í¤ÇÆ¿Ì¾À¤â¹â¤¯¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¥³¥¹¥È¤â°Â¤¤¡£½£ÀÇº¹¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀáÀÇ¤¹¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤â¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥óÅª¤Ê³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×ÀÇÀ©¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ß¥Ë¥Þ¥à²ÝÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬»ö¼Â¾åÃÙ¤ì¡¢½£ÀÇº¹°Û¤Î³èÍÑ¤¬´ë¶È¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÇÀ©¤ÏÀ¯¼£ÅªÍ×°ø¤ÇÊÑ²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤Ï¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸«±Û¤·¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÁ´À¤³¦½êÆÀ¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ë»ñ»º¤ò»ý¤ÄÊÆ¹ñ»ÔÌ±¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥ÉÊÝ»ý¼Ô¤Ï¡¢Á´À¤³¦½êÆÀ¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£µï½»ÃÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿½¹ðµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÉÙÍµÁØ¤È¹ñ³°»ñ»º²ÝÀÇ
¡½¡½¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿®Â÷¤äºâÃÄ¤ò»È¤Ã¤¿ÀáÀÇ¥¹¥¡¼¥à¤¬¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¤¥¹¤ä¥±¥¤¥Þ¥ó¤ËºâÃÄ¤òºî¤ê¡¢ÇÛÅö¤äÍøÂ©¤ò¤½¤³¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Êó¹ðµÁÌ³¤ä¹ñºÝ¾ðÊó¸ò´¹¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µð³Û»ñ»º¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ä»º²ÝÀÇ¤äÁêÂ³ÀÇ¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¿®Â÷¤äºâÃÄ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÀÇÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝ²ÝÀÇ¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀÇÌ³¥ê¥¹¥¯¤ÏÍ½Â¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤â¿Æ²ñ¼Ò¤¬¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î½êºß¤äÍø±×·×¾å¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Æ¹ñ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÀÇ¤È¹ñºÝ¶¨Ä´
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Î¹ñºÝ²ÝÀÇ¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹ñÊÌ²ÝÀÇ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£OECD¤ÎBEPS¥ë¡¼¥ë¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÀÇ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÍø±×°ÜÅ¾¤äÀÇÆ¨¤ì¤òËÉ¤°»î¤ß¤Ç¤¹¡£Google¤äApple¡¢Amazon¤Ê¤É´ë¶È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÝÀÇ¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ý±×¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀÇ¡ÊDST¡Ë¡Ù¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¤äËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Íø±×¤ÎÈ¯À¸ÃÏ¤ËÀÇ¶â¤ò¤«¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÏÊ£¿ô¹ñ¤Ç¤Î¿½¹ð¤äÊó¹ðµÁÌ³¤¬Áý¤¨¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤âËÄÂç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÀ©¤ÏÃ±¤Ê¤ë·ÐºÑÍýÏÀ¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ±×¤È¸¢ÎÏÁè¤¤¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁýÀÇ¤ä·Ú¸ºÀÇÎ¨¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥óÂÐºö¤ÏÀ¯¼£Åª·èÃÇ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤ÏÀ¯¼£Æ°¸þ¤ò¾ï¤ËÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÀÇ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¥ê¥¹¥¯¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹çË¡Åª¤ËÀáÀÇ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤·¡¢°ãË¡¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ðµð³Û¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ä·º»öÀÕÇ¤¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤â¸Ä¿Í¤â¡¢ÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×