ブランド物の服やバッグを身にまとい、高級な店が並ぶ町で優雅にティータイムを楽しむ。一見すると、老後も経済的に余裕がある人のように思えるでしょう。しかし、そんな表の顔とは違い、実際には老後破綻の一歩手前というケースも少なくありません。今回は、高級住宅地に暮らす佐伯さん（仮名・72歳）のケースとともに、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が、老後に陥りがちな収支のバランス崩壊とその解決策について詳しく解説します。

誰もが羨む「渋谷区の2億円戸建て暮らし」も、誰にも言えない“裏事情”

佐伯恵美子さん（仮名・72歳）は、渋谷区の高級住宅街にある推定2億円の戸建て住宅でひとり暮らしをしています。2年前に最愛の夫を亡くし、子どもたちは同じ都内で独立。それ以降は1人でこの家を守り続けていました。

恵美子さんはとてもお洒落で、出かけるときは必ずブランド物の服やバッグを身につけ、髪もネイルも常に整えています。また、家は招かれた人が驚くほどきれいに整理整頓され、高級菓子や紅茶でもてなしていました。

近所の友人と定期的にフレンチやイタリアンなどのコースランチや観劇を楽しみ、行きつけの百貨店でお気に入りの服やアクセサリーを衝動買い。「さすが開業医の奥様だった人ね」と、誰もが羨望の眼差しを向けていました。

しかし、その裏にある家計の実態を知る人は、恵美子さん自身を除けば誰1人としていませんでした。

資産家に見えるのに、実は慢性的な赤字生活

恵美子さんの夫は都内の病院に勤務し、他のクリニックなどでのアルバイトも含めて現役時代の年収は2,500万円を超えていました。しかし、高い収入に合わせるかのように支出も多く、夫婦2人での月の生活費はなんと130万円に達していました。

家政婦や外注の掃除サービス、外食や交際費、美容や衣服代も惜しまず使い、貯蓄はほとんどできていなかったのです。

こうした生活費の原資は、ほとんどが夫の収入でした。しかし、その収入源はリタイアとともに失われ、以降の生活費は年金から賄わなければならなくなりました。

受け取れる年金は夫婦合わせても月30万円に届くかどうか。それまでの１ヵ月分の生活費130万円には遠くおよびません。それでもなお、夫婦は生活スタイルを変えることができなかったのです。

さらに追い打ちをかけたのが、2年前の夫の急逝でした。遺されたのは、生命保険3,000万円のみ。恵美子さんの収入は自身の老齢年金と、遺族年金をあわせて月18万円程度です。

ところが、夫の食事代などがなくなった分、食費などの支出は減ったものの、恵美子さんは寂しさを埋めるために買い物などに一層お金をつぎ込むように。渋谷区の戸建てを維持するための固定資産税などもかさみます。そうして、あっという間に3,000万円を食い潰してしまったのです。

減り続ける貯金のことを誰にもいえなかった恵美子さん。しかし、手元のお金がほとんどなくなったことで、さすがの恵美子さんも追いつめられるように。ようやく長男の雅史さん（仮名・45歳）に助けを求め、自宅を売ることに。築50年とはいえ土地の評価は高く、売り出してすぐに2億円で売却が成立しました。

その後、恵美子さんは高齢者向けサービス付きマンションでひとり暮らしをすることに。生活費は長男が管理し、月40万円までに抑えることになりました。

一般的な老後の生活水準から考えれば贅沢ともいえる金額ですが、以前のようなブランド三昧・外食三昧はできなくなった恵美子さん。「以前は楽しかったのに」と不満を漏らしながら暮らしているといいます。

高収入家庭こそ老後破綻リスクに要注意

恵美子さんのようなケースは、実は珍しくありません。高収入な家庭にありがちなのが「収入に比例して支出も増え、貯蓄の習慣がない」というパターンです。

現役時代には問題なく回せていた家計も、リタイア後の生活費が年金だけになると一気にバランスが崩れます。恵美子さんの例のように月130万円の支出に対して月収18万円では、数年で底をついてしまうのは当然です。

重要なのは、「いくら持っているか」ではなく、「毎月いくら使っているか」です。どんなに余裕があるように見えても、家計の構造を見直して支出を管理していなければ、破綻の坂道を転げ落ちることになります。

極論かもしれませんが、自分が生涯を終えるまでに資産が底をつかないのならば、ブランド三昧・外食三昧の生活を送ろうが、毎月130万円使っていようが問題はありません。しかし、現役時代に得られる収入をあるだけ使い続ければ、十分な資産形成もできないまま。老後は厳しくなりがちです。

毎月使っていい金額をあらかじめ決めて、その範囲内でやり繰りできるように考えてお金を使うこと。そして毎月の収支をしっかりと管理することが、資産形成を始める第一歩です。老後の生活を意識することで、収入が大幅に減少しても、生活水準を落とさず暮らすことも可能になります。

現役時代、まだ収入が十分あるときに一生涯のスパンで収入と支出のバランスを考え、現在と将来の豊かさを両立させるためのプランを考えなくてはなりません。

老後破綻しないために、現役時代にしておくべきこと

収入が高かった人ほど、生活レベルを落とすのは難しいものです。支出管理の習慣がないまま老後に突入すれば、たとえ資産があったとしても、あっという間に使い果たしてしまいます。

恵美子さんの事例は、自宅を売却して生活水準も下がったため、不幸なケースだと思う人もいるかもしれません。しかし、売却した自宅が高額だったことに加え、一般的な生活水準よりも高い水準での生活を送れているだけ幸運です。持ち家という資産がなければ、老後破綻することも十分あり得たでしょう。

収入が確保できる段階で、無理せずに自分の望む生活を送ることができるお金の使い方を考え、老後も問題なく暮らしていけるような計画を立てて実践することが重要です。

小川 洋平

FP相談ねっと