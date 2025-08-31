¥í¥Ð¡¼¥ÈÇÏ¾ì¡¢1¿ÍÁ°220±ß¡Ö¤Õ¤ï¤È¤íÆÚ¤¿¤Þ¡×¥ì¥·¥Ô¸ø³«¡¡È¿¶ÁÁê¼¡¤°¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö²Æ¤Ë¤âºÇ¹â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤ÎÇÏ¾ìÍµÇ·¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú1¿ÍÁ° Ìó220±ß¡ÛÇòÊÆ¤¬¥¹¥¹¥à»ö¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡È¤Õ¤ï¤È¤íÆÚ¤¿¤Þ¡É¢öºàÎÁ¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤È¤í½Ñ¤âÅÁ¼ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²Æ¤Ë¤âºÇ¹â¡ª1¿ÍÁ°220±ß¡Ö¤Õ¤ï¤È¤íÆÚ¤¿¤Þ¡×¥ì¥·¥Ô
¡¡³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¿©ºà2¤Ä¤Ç°û¤á¤ë¤Û¤É¤Õ¤ï¤È¤í¤Î¡ÖÆÚ¶ÌßÖ¤á¡×¤Ç¤¹¢öÃ¯¤Ç¤â¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥·¥Ô¤âÈäÏª¡£
¡¡Ìó11Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤¬¡£ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡×¡Ö²Æ¤Ë¤âºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
