チャンピオン初のリカバリーウェア登場♡心身を整える新習慣

100年以上の歴史を持つChampion（チャンピオン）から、ブランド初となる「リカバリーウェア」が2025年8月末より登場します。睡眠やリラックスタイム、長距離移動を“回復の時間”へと変えることを目的に開発された本アイテムは、一般医療機器としての血行促進効果を期待できる特殊繊維を採用。デザイン性と快適性も両立しており、スポーツ後や日常の疲労回復に寄り添う新しいセルフケアウェアです。

着るだけで叶うリカバリー効果

遠赤外線を利用する特殊繊維が体からのエネルギーを吸収し、熱に変換して再放射することで血行を促進。疲労や筋肉のハリ・コリを和らげ、自然なリカバリーをサポートします。

一般医療機器として届出済みなので、効果への信頼性も◎。オフタイムをただの休息で終わらせず、次のパフォーマンスに繋げてくれる心強いアイテムです。

デザインと快適性のこだわり

4枚接ぎの「3D:4CUT」設計により、体を立体的に包み込むシルエットを実現。リラックスフィットながらも美しいシルエットが叶います。

さらに、縫い目が肌に当たりにくいフラットステッチを採用し、長時間の着用でも心地よさが続きます。吸汗速乾性と抗菌防臭性も備わっているため、夏場や移動中にも快適に過ごせるのが嬉しいポイント♪

全4型のラインナップをチェック

ショートスリーブTシャツ

ショーツ

ロングスリーブTシャツ

ロングパンツ

今回登場するのはショートスリーブTシャツ（C3-CS390・10,890円）、ロングスリーブTシャツ（C3-CS490・11,990円）、ショーツ（C3-CS590・10,890円）、ロングパンツ（C3-CS290・11,990円）の全4型。

いずれもブラック、ネイビー、オリーブ、サンドベージュの4色展開。サイズはS～XLでユニセックスに楽しめます。セットアップで揃えれば、リカバリータイムがさらに心地よくなりそう♡

心も体も整える、新しいセルフケア

Championが提案するリカバリーウェアは、ただのスリープウェアを超えた「着るだけセルフケア」。血行促進による疲労回復をサポートしつつ、洗練されたデザインで外出もできる万能アイテムです。

自宅でのリラックスタイムはもちろん、旅行や出張時の移動中にも活躍。これからの時代、休むことも自分磨きのひとつ。

チャンピオンのリカバリーウェアで、あなたの毎日に新しいケア習慣を取り入れてみませんか。