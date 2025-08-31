¥¤¥¨¥á¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÁÈ¿¥¡Ö¥Õ¡¼¥·ÇÉ¡×¤Î¡Ö¼óÁê¡×¤ä¡Ö³ÕÎ½¡×¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç»àË´
¥¤¥¨¥á¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÁÈ¿¥¡Ö¥Õ¡¼¥·ÇÉ¡×¤Ï¡¢¡Ö¼óÁê¡×¤È¤¹¤ë´´Éô¤é¤¬28Æü¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï28Æü¡¢È¿À¯ÉÜÉðÁõÁÈ¿¥¡Ö¥Õ¡¼¥·ÇÉ¡×¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¼óÅÔ¥µ¥Ì¥¢¤ò¹¶·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï30Æü¡¢¤³¤Î¹¶·â¤Ç¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬¡Ö¼óÁê¡×¤È¤¹¤ë´´Éô¥é¥Ï¥¦¥£»á¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¡Ö³ÕÎ½¡×¤È¤¹¤ë¿ôÌ¾¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥µ¥Ì¥¢¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Î´´Éô¤é¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Î¥Ó¥Ç¥ª±éÀâ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¥¬¥¶¤Î¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤·¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²æ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÄ©Àï¤ä´í¸±¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë·³¤ò¹½ÃÛ¤·È¯Å¸¤µ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÈÀïÆ®¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ËÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Î±þ½·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î´´Éô¤Î»¦³²¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬ÊóÉü¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò·ã²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
