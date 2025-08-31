トヨタ「“新”センチュリー」に問合せ殺到!? 「2700万円」で4人乗りの“VIP専用モデル”が凄かった！ 「画期的装備」で大進化した「超高級5ドアSUV」は納車待ち多発か

VIP専用の「センチュリーSUV」改良 販売店にも問い合わせ相次ぐ

トヨタは2025年6月23日、最上級ショーファーSUV「センチュリー」の一部改良モデルを発売しました。

今回、装備の変更や乗り心地のチューニングなどを実施しています。

新センチュリー一部改良モデルについて、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

トヨタの最高峰VIPモデル「センチュリーSUV」に寄せられた声とは

センチュリーは1967年に初代が登場。以来、半世紀以上にわたりトヨタのフラッグシップモデル、ひいては国産最高級車の象徴的存在として位置づけられてきました。

センチュリーのモデル名はトヨタグループ創始者・豊田佐吉氏の生誕100周年に由来したもの。

製作は熟練の職人による手作業の工程を取り入れ、極めて高い品質を確保したほか、日本の伝統的な美意識を取り入れたデザインと、後席に乗車するVIPのための高い静粛性・快適性が備えられています。

現行モデルは2018年に登場したセダンの3代目モデルに加え、2023年9月には歴代初となる5ドアSUVタイプ（以下センチュリーSUV）が追加されました。

センチュリーSUVは「ザショーファー」をコンセプトに、従来どおり後席の快適性を最優先しながらも、休日はオーナーが自ら運転を楽しめる設計としています。

ボディサイズは全長5205mm×全幅1990mm×全高1805mmで、ホイールベースは2950mmです。

エクステリアでは、水平・垂直を基調とする堂々としたスタイルと職人の手彫りによる「鳳凰エンブレム」が特徴で、奥行きのある4灯式ランプはフロント・リアともに威厳を強調しています。

ボディサイドはリアに重心を置いたプロポーションと、トヨタの祖業である織機の「杼（ひ）」をモチーフとしたデザインなどにより、トヨタを代表するモデルであることを示すとともに、トヨタ自動車の系譜を感じさせます。

インテリアは最大75度まで開くリアドアと掃き出しフロア、電動格納ステップ、大型アシストグリップなどにより、乗降時の所作を自然かつ美しく見せる工夫が施されています。

このほか、後席にはフルリクライニング機能やリフレッシュ機能付きシートが採用され、移動中の快適性も高められました。乗車定員は4人です。

パワートレインは3.5リッターV型6気筒プラグインハイブリッドシステムを搭載し、電気式CVTと4WDシステム「E-Four アドバンス」を組み合わせます。

先進安全装備には「トヨタセーフティセンス」が採用され、「プリクラッシュセーフティ」や「レーンチェンジアシスト」といった機能が標準装備。加えて、ITSコネクトや渋滞時支援などの「アドバンストドライブ」も備えています。

ボディカラーは鏡面磨き仕上げを含む7色、インテリアカラーは「ブラック」、

「フロマージュ」、「ミッドブラウン」の3色から選択可能です。

今回の一部改良では、快適性と装備面を強化しています。

従来「透明」と「不透明」の2段階のみだった調光機能付きプライバシーガラスには、「3段階調光機能付プライバシーガラス」を採用。新たに「半透明」モードが追加され、外光を取り入れつつ視線を遮ることができます。

また、サスペンションのチューニングにより、後席乗員の快適性がさらに向上しています。

このセンチュリーの一部改良モデルについて、販売店ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。関東圏のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「改良モデルの発売以降、限られた販売店のみの取り扱いながら、数多くのお問い合わせをいただいております。

法人のお客様からのお問い合わせが中心で、『窓ガラスの調光機能はスモークガラスの短所を気にせず済んでありがたい』、『上質な肌触りのシートで長時間の移動でも落ち着ける』といったお声を多くいただきます。

従来のセダンからの乗り換えを検討される方も見られ、ショーファードリブンカーとしての資質を高く評価いただいております。

納車は今後の受注状況によりますが、年内の対応は難しい場合が多く、長い待ち時間になってしまうことが想定されます」

また、関西圏の販売店担当者はこう話します。

「現在では週に2、3件のお問い合わせをいただいております。

『カタログで見たが、最新技術が凝縮されたいい一台に仕上がっている』、『以前より日差しが和らいだことで、インテリアカラーの和のテイストも映えるようになった』といった期待のお言葉をいただくことが印象的です。

また、『販売価格が従来型より約200万円もアップしてしまい、簡単には買えない』、『セダンの時のデザインに慣れているからSUVのボディでは違和感がある』といったご意見もいただいております。

多くのお客様をお待たせしてしまっている状況ではございますが、続報をお待ちいただけますと幸いです」

一部改良を行った新センチュリーSUVの価格（消費税込）は2700万円です。