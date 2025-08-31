福岡管区気象台31日午前4時2分発表防災コメント

＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記）を発表しています。31日夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性があります。



＜早期注意情報（警報級の可能性）＞31日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨［中］（筑豊地方・筑後地方）





＜予想降水量（多い所）＞（31日06時から9月1日06時まで）1時間降水量5▽24時間降水量100

◇ ◇

落雷と突風に関する福岡県気象情報第2号（8月31日05時00分福岡管区気象台発表）

福岡県では、31日昼前から9月1日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州北部地方では、高気圧周辺の暖かく湿った空気の流れ込みや日中の強い日射の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県では、31日昼前から9月1日夜遅くにかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。