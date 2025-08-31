Photo: 田中宏和

この記事は2025年7月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

モバイルバッテリーの購入をご検討中の皆さま。“いまの買い”は、Anker（アンカー）の「Zolo Power Bank」です。とりあえず選んでおいて間違いないです！

何と言っても、タブレットとスマホを同時に使用するようなヘビーユーザーでも安心のスペック。おまけに手が届きやすい価格ときた。

高性能なのにコンパクトで使い勝手も良好なので、毎日持ち歩く人も、出張や旅行で使いたい人もマストでチェックですよ。

Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大30W出力 USB-C ケーブル一体型 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
「Anker Zolo Power Bank」おすすめポイント

・約14cmの高耐久USB-Cケーブル一体型

・30W急速充電対応で10000mAhの大容量

・MAX3台同時充電

・ディスプレイに充電残量を表示

・常時温度管理システム