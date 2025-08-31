ケーブル一体型・充電残量表示。Ankerモバイルバッテリー「今の買い」はコレだ
この記事は2025年7月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
モバイルバッテリーの購入をご検討中の皆さま。“いまの買い”は、Anker（アンカー）の「Zolo Power Bank」です。とりあえず選んでおいて間違いないです！
何と言っても、タブレットとスマホを同時に使用するようなヘビーユーザーでも安心のスペック。おまけに手が届きやすい価格ときた。
高性能なのにコンパクトで使い勝手も良好なので、毎日持ち歩く人も、出張や旅行で使いたい人もマストでチェックですよ。
「Anker Zolo Power Bank」おすすめポイント
・約14cmの高耐久USB-Cケーブル一体型
・30W急速充電対応で10000mAhの大容量
・MAX3台同時充電
・ディスプレイに充電残量を表示
・常時温度管理システム
一体型USB-Cケーブルで「ケーブル忘れて困る問題」解決」
近年の一般的なモバイルバッテリーに比べた時の、「Zolo Power Bank」の特筆ポイントは、約14cmのUSB-Cケーブルが一体型になっている点。
これで「ケーブル忘れて困る問題」に終止符が打たれました。
アンカー社による約10,000回の折り曲げ検証にも耐える優れた耐久性を実現した編み込みケーブルが採用されているので、ストラップとしても気兼ねなく使えて便利です。
一体型ケーブルはデバイスへの出力だけでなく、バッテリーへの最大20Wでの入力にも対応可能。約2.5時間でバッテリーを満充電にできます。
iPhone 16/15/14シリーズやMacBook Airシリーズを含むさまざまな機器に対応できるとのこと。
一般的なモバ充の2倍速、最大30Wの急速充電が可能！
一体型ケーブル以外にもう一箇所、USB-Cポートを備えています。こちらからも最大30W出力で急速充電が可能。
一般的な15W出力のモバイルバッテリーに比べ、2倍速で充電できるというからありがたいですね。
また、USB-Aポートも抜かりなく搭載。
現在の最新レベルのスペックを搭載しつつも、ユーザーが日頃から愛用している様々なガジェットに対応できるよう、フォローがなされているところがニクい。
バッテリーが満充電の状態から使った場合、iPhone 16を約2回満充電できる容量なので、家族や友人とシェアするのにもピッタリですよ。
ちなみに3つのポートで同時に充電にした場合は、合計最大15Wの出力です。
バッテリー残量表示に常時温度管理と、至れり尽くせり
「Zolo Power Bank」は充実の容量と機能を詰め込んでいるにもかかわらず、片手に収まるコンパクトサイズを実現しています。
ストラップとして使える一体型ケーブルも装備されており、取り回しやすさも特筆モノ。
さらに使いやすい工夫として、バッテリー残量が、ひと目で数字で、認識できるデザインになっているのも助かるポイント。
本体おもて面がディスプレイになっており、リアルタイムの数値が表示されます。
安全面では、1秒あたり約35回の温度チェックを行う常時温度管理システム「ActiveShield™2.0」が搭載されており、過熱や過充電からシッカリ守ってくれるというから頼もしい。
ブラック・ホワイトのベーシックカラーの他に、モバイルバッテリーとしては珍しい、ピンク・ブルーのパステルカラーがラインナップされているのも嬉しいですね。
ビジネスシーンや旅行に手軽に持ち運べる、Anker「Zolo Power Bank」があれば、いつでもどこでもバッテリー残量を気にせず、安心してガジェットをフル活用することができるでしょう。
Source: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。