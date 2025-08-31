Photo: 田中宏和 この記事は2025年7月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 モバイルバッテリーの購入をご検討中の皆さま。“いまの買い”は、Anker（アンカー）の「Zolo Power Bank」です。とりあえず選んでおいて間違いないです！ 何と言っても、タブレットとスマホを同時に使用するようなヘビーユーザーでも安心のスペック。おまけに手が届きやすい価格ときた。 高性能なのにコンパクトで使い勝手も良好なので、毎日持ち歩く人も、出張や旅行で使いたい人もマストでチェックですよ。 Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大30W出力 USB-C ケーブル一体型 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック) 3,990円 Amazonで購入する PR PR 3,990円 楽天で購入する PR PR 4,980円 Yahoo!ショッピングで購入する 「Anker Zolo Power Bank」おすすめポイント ・約14cmの高耐久USB-Cケーブル一体型 ・30W急速充電対応で10000mAhの大容量 ・MAX3台同時充電 ・ディスプレイに充電残量を表示 ・常時温度管理システム

一体型USB-Cケーブルで「ケーブル忘れて困る問題」解決」

近年の一般的なモバイルバッテリーに比べた時の、「Zolo Power Bank」の特筆ポイントは、約14cmのUSB-Cケーブルが一体型になっている点。

これで「ケーブル忘れて困る問題」に終止符が打たれました。

アンカー社による約10,000回の折り曲げ検証にも耐える優れた耐久性を実現した編み込みケーブルが採用されているので、ストラップとしても気兼ねなく使えて便利です。

一体型ケーブルはデバイスへの出力だけでなく、バッテリーへの最大20Wでの入力にも対応可能。約2.5時間でバッテリーを満充電にできます。

iPhone 16/15/14シリーズやMacBook Airシリーズを含むさまざまな機器に対応できるとのこと。

一般的なモバ充の2倍速、最大30Wの急速充電が可能！

一体型ケーブル以外にもう一箇所、USB-Cポートを備えています。こちらからも最大30W出力で急速充電が可能。

一般的な15W出力のモバイルバッテリーに比べ、2倍速で充電できるというからありがたいですね。

また、USB-Aポートも抜かりなく搭載。

現在の最新レベルのスペックを搭載しつつも、ユーザーが日頃から愛用している様々なガジェットに対応できるよう、フォローがなされているところがニクい。

バッテリーが満充電の状態から使った場合、iPhone 16を約2回満充電できる容量なので、家族や友人とシェアするのにもピッタリですよ。

ちなみに3つのポートで同時に充電にした場合は、合計最大15Wの出力です。

バッテリー残量表示に常時温度管理と、至れり尽くせり

「Zolo Power Bank」は充実の容量と機能を詰め込んでいるにもかかわらず、片手に収まるコンパクトサイズを実現しています。

ストラップとして使える一体型ケーブルも装備されており、取り回しやすさも特筆モノ。

さらに使いやすい工夫として、バッテリー残量が、ひと目で数字で、認識できるデザインになっているのも助かるポイント。

本体おもて面がディスプレイになっており、リアルタイムの数値が表示されます。

安全面では、1秒あたり約35回の温度チェックを行う常時温度管理システム「ActiveShield™2.0」が搭載されており、過熱や過充電からシッカリ守ってくれるというから頼もしい。

ブラック・ホワイトのベーシックカラーの他に、モバイルバッテリーとしては珍しい、ピンク・ブルーのパステルカラーがラインナップされているのも嬉しいですね。

ビジネスシーンや旅行に手軽に持ち運べる、Anker「Zolo Power Bank」があれば、いつでもどこでもバッテリー残量を気にせず、安心してガジェットをフル活用することができるでしょう。

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。