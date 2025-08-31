戦後80年となる今年、「こどもウイーク」では「戦争をおこさないために いまできること」をテーマにメッセージを募集。こども向けポータルサイト「Yahoo!きっず」協力のもと約1200件のこどもたちの声が寄せられました。

◆約8割のこども「戦争が起きることに不安」

ウクライナやパレスチナ自治区ガザ地区など世界では戦争が続く中、こどもたちが、「日本で暮らしていて、今後、戦争が起きるのではと不安になることがあるか」聞きました。すると、「少し不安になる」43％「とても不安になる」36％と、約8割のこどもが不安になると答えました。

「とても不安になる」と答えた中には、「戦争が起こるとたくさんの方がなくなってしまうので、怖いです」という声や、戦争をおこさないために「戦争の悲惨さを後世に伝えていくこと。自分は戦争を経験していないけどまだひいおばあちゃんたちは経験している。けど何十年か経つと戦争を経験した人はいなくなる。だから戦争の悲惨さを子孫に伝えていかなければまた戦争になってしまうかもしれないから」という声がありました。

約8割のこどもが戦争への「不安」を感じている中、「戦争をおこさないために いまできること」とは？それぞれができることを聞きました。

◆こどもたちが考える「戦争を起こさないために いまできること」

北海道から沖縄まで全国から寄せられた18歳未満のこどもたちのメッセージをご紹介します。

＜心がけ＞

・差別をしない（9歳/富山県）

・欲張らない事だと思います（12歳/兵庫県）

・子供だからといって諦めない（12歳/神奈川県）

・自分だけが正しいと思いこまない （11歳/山口県）

・毎日人のいいところを一つでも見つけること（15歳/兵庫県）

・話し合う 譲り合う 認め合う この3つが重要だと思う（12歳/兵庫県）

・目を見て話す ありがとうとごめんなさいを言う マイナスな言葉は使わない（10歳/東京都）

・自分は偉いんだ！と自慢したりしないこと。そうすることで喧嘩をしたりする回数が減るときいたのでずっと気をつけています！（11歳/大阪府）

＜思いやり＞

・となりの人に優しくすること 暴言を吐かない（15歳/長野県）

・お互いのことを考えながら、生活する どんな時も、お互いさま（11歳/愛知県）

・人の気持ちを考えて発言したり、相手を否定せずに相手の気持ちを知る（12歳/三重県）

・まず、一番大切だと思うことは、他人を思いやること。相手の立場に立って考えて、もし自分だったら、されてうれしいか、嫌かをよく考える。（11歳/兵庫県）

・たった一言の発言だけで相手をすごーく傷つけてしまうことがあるから一言一言ちゃんと相手を傷つけていないか確かめてから言う（11歳/埼玉県）

＜知る＞

・自分なりに戦争の悲惨さを考える 友達とも話し合う 戦争に関係する疑問を調べる（11歳/北海道）

・ダメなことはダメと言える力を一人ひとり持つ力と、戦争についてもっと知ること（10歳/兵庫県）

・戦争について知りその悲惨さを知る。→日々のありがたみを感じる（11歳/兵庫県）

・みんなで協力し合い、色々な体験学習を通して、人間は一人じゃ生きていけないことを学ぶ。（10歳/千葉）

・今生きている人が全員戦争の恐ろしさを知り、次の世代にも教えて、将来「戦争」という言葉自体をなくしたい（12歳/東京都）

＜行動＞

・やりかえさない（5歳/東京都）

・戦争の被害にある地域に募金（11歳/兵庫県）

・いじめなど、小さなことからなくしていく！（10歳/千葉県）

・自分の意見を言えるようになる（12歳/兵庫県）

・みんなで協力してどこにいても暮らしやすい環境を作る（10歳/沖縄県）

・A案とＢ案だけじゃなくて、どちらにもいい所がある。C案を作ることだと思う。（12歳/秋田県）

・戦争を０％減らせない。だったら自分たちにできることはないだろうか。例えば食べ物や衣服を支援したり、応援の手紙を書いたり、もし自分たちのところが戦争をすることになったらとても怖いけど、きっと自分たちが助けた人々が私たちの事を助けてくれると信じたい。この世の中を「助け合える世の中」にしたい（12歳/兵庫県）

＜世界＞

・外国で自然災害が起きた時の支援で外国との関係を深めること（11歳/東京都）

・戦争の惨禍を他国の方々に伝え、原爆などの被害を『風化』させないようにする（12歳/東京都）

・相手の事や、その国の特徴など文化を馬鹿にしたりしない。（10歳/東京都）

・他国の悪いところばかり見ないで、譲り合ってお互いの存在を認め合って仲良くする（9歳/埼玉県）

・海外の魅力を日本人が知って日本の魅力を海外の人に知ってもらってお互いの魅力を楽しんでいく！（12歳/兵庫県）

・皆がコミュニケーション力と理解を深めたり、相手に共感の気持ちを持つことが大事だと思いました。その理由は、互いの文化や歴史を理解し合うことで、共感の心が生まれて、争いをなくすことにつながると思うからです。（10歳/東京都）



◆ウクライナの子どもたちの声

ロシアによるウクライナ侵攻から3年半。戦争の終わりがなかなか見えない中、ウクライナのこどもたちは「平和」をどのようにつくっていけると考えているのでしょうか。

◆「こどもウイーク×戦後80年」を終えて…

・第一に戦争を始めないことだと思います。（12歳/リビウ）・一般人のことなら、軍に寄付して自発的に軍隊に入隊するしかないです。（13歳/キーウ）・今ウクライナがNATOに入れば、すぐ戦争は終わると思います（14歳/避難先ポーランド）・ロシアの人たちが、戦争はやめた方がいいと感じることです。ウクライナの苦しみをロシアの人たちが知ることです。（17歳/テルノーピリ）・各国が団結し、ウクライナの勝利を支援する必要があります。他国と経験を共有することで、若者を教育し、強い国を築くことができると信じています。（11歳/リビウ）・紛争解決を目的としたプロジェクトを立ち上げ、その機能が50〜90年という長期間にわたり質の高い成果を上げられるようになれば、戦争勃発の軌跡を徐々に薄れさせることが期待できる。（15歳/リビウ）・私たちは強い国家であり、常に祖国と価値観を守る準備をしなければなりません。常に愛国心を育み、信頼できる真のパートナー、同盟国を持つべきです。誰もが日々平和のために努力すべきだと私は信じています。（14歳/リビウ）・国の大統領を賢く選び、他の文化をもっと理解し、人々との交流を恐れず、自分自身の価値観と社会の価値観を磨くなど、様々な努力をしなければなりません。私の考えでは、これは他の国々にとって、世界は悪くない、外国人は脅威ではない、むしろ友好的な関係を築きたいと願っているということを理解してもらうために重要です。（15歳/リビウ）・私たちは他の国々と仲良くし、お互いに支え合うことを学んだらいいと考えています（11歳/リビウ）・すべての国と平和を築きましょう。互いに助け合うことで、国と国の間に信頼が築かれると信じています。（11歳/リビウ）・今、すべての戦争を一気に終わらせることはできませんが、誰もが小さなことでもできるのがあります。１ お互いに親切にする。 ２ 人々を助け合う。 ３ 言葉で問題を解決する。（12歳/リビウ）

日本、ウクライナのこどもたちは、言語や国の状況は大きく違いますが、平和を望んでいることに違いはありません。平和をどのようにして築いていけるのか。一人一人が考えて、日常の中でできる小さな思いやり、ほんの少しの勇気、ささやかな行動、そうしたことの積み重ねが平和につながっていくと私たちも信じています。戦後80年「戦争をおこさないために いまできること」一緒に考えてくださったみなさん、メッセージを寄せてくださったみなさん、ありがとうございました。

◆メッセージ募集協力の「Yahoo!きっず」からのメッセージ

多くのメッセージをお寄せいただき、ありがとうございました。こどもたちが「戦争を起こさないために自分にできること」を真剣に考え、「思いやり」「話し合い」などの行動につなげようとする姿から、平和への一歩は身近なことから始まると私たち大人も学びがありました。「Yahoo!きっず」はこれからもこどもたちに寄り添い、未来のためにできることを考え続けていきます。

「Yahoo!きっず」は、こどもたちの「知りたい」気持ちに応える、こども向けのポータルサイト。1997年に「未来を担うこどもたちにインターネットの楽しさを！」という想いで誕生し、こどもたちが安心して学習や調べものができるよう独自のフィルタリング機能を備えた検索環境や、約3,200の学習コンテンツを提供。教育現場や家庭において広く利用され、こどもたちが安全に情報を得られる場となっている。