元巨人、大リーグで活躍した上原浩治氏が３１日、ＴＢＳ「サンデーモーニング」に出演した。阪神が首位独走し、２位巨人以下が借金という状況において、ＣＳについて言及した。

ＣＳ争いについて「ジャイアンツも油断できないですよ、（３位と）２・５ゲームですし」と語り、「阪神だけ飛び抜けてる。ルールとしては３位までは出られますけど。クライマックスね。ただ、５割切ってるんですよ。２位以下が。それで日本シリーズ出て優勝したらどうなの？っていう疑問がもちろん残りますよね」と指摘した。

その上で１位阪神と２位巨人のゲーム差が１５と大きく離れていることにも触れ「何かこうルールを作ってほしい。ゲーム差が１５でしょ。やっぱり阪神にいってもらうぐらいのルールを作った方がいいんじゃないかなという気はします」と語った。

現時点で首位阪神はマジック９で２位巨人に１５ゲーム差をつけて独走。２位巨人は借金２、３位ＤｅＮＡ、広島は借金７、５位中日は借金８で追走。２〜５位のゲーム差は３ゲームとなっている。