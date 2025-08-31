

9月19日の公開を前に、映画関係者の間で話題を集める映画『宝島』。妻夫木聡を主演に据え、アメリカ統治下の沖縄を生々しく描く（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

【画像8枚】筆者が「国宝」級のヒットを期待する映画「宝島」。妻夫木聡や広瀬すずが出演する本作の雰囲気はこんな感じ！

NHK朝の情報番組『あさイチ』の7月28日放送に、俳優の妻夫木聡がゲスト出演した。その日のテーマは戦後80年を迎えた日本。

妻夫木聡は涙を流しながら、自身が仕事でも個人的にも深く関わってきたある地域の過去と現状を静かに語っていたーー。

『国宝』に並ぶと映画関係者の間で話題に

話は変わるが、いま世の中的なヒットになっている映画『国宝』は、実に22年ぶりに興行収入が100億円を超えた邦画実写となり、歴代邦画実写興収ランキングで2位に入った。

そんな『国宝』と並んで大ヒットになると見られている邦画実写がある。妻夫木聡が主演する上映時間191分（3時間11分）の大作だ。激動の時代を生き抜いた“若者たちのリアル”に“エンターテインメント性”を掛け合わせた作風は、『国宝』と多くの共通点がある。

その作品は『宝島』。1952年のアメリカ統治下の沖縄を舞台に、1972年の日本返還までの激動の20年間を壮大なスケールで描くエンターテインメント大作だ。



孤児のウタを演じた栄莉弥（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

【画像8枚】筆者が『国宝』級のヒットを期待する映画『宝島』。「アメリカ統治下の沖縄」を生々しく描いた本作の雰囲気はこんな感じ！

大規模な予算をかけて当時の沖縄を再現する社会描写から、歴史の負の一面を切り取り、現代に通じる社会問題として投げかける。そのとがったストーリーには、20年にわたる謎を追うサスペンス性が入り交じる。

公開は9月19日だが、関係者の間では夏前から、作品が持つ熱量が話題になり、大ヒットの予感が高まっていた。その頃から全国で一般向けの試写会が開催され、妻夫木聡や大友啓史監督が各会場に足を運び、来場者に熱く語りかけた。

すでにその作品性と製作者の思いが高い熱量となって伝播している。そんな作品を背負う妻夫木聡の覚悟が、冒頭の『あさイチ』出演時の涙につながる。

消息不明になった仲間を追う…

『宝島』は、『第160回直木賞』受賞した作家・真藤順丈の同名小説を原作に、東映とソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが製作・配給を手がける、戦争と沖縄をテーマにした社会派作品だ。



戦果アギヤーのリーダーであるオン（永山瑛太）（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

描かれるのは1950年代戦後の沖縄。暴力に満ち混沌とするアメリカ統治下の沖縄社会を舞台に、序章では戦果アギヤーと呼ばれたやんちゃな若者たちのエネルギーあふれる生活ぶりが描かれる。

アメリカ軍基地の倉庫から物資を奪い、闇市で売ったり、貧しい子どもらに分け与えていた彼らは、街の英雄的存在でもあった。しかし、大勝負となる基地倉庫襲撃の夜に、得体のしれないトラブルに見舞われる。

物資を盗み出すために倉庫に潜り込むが、アメリカ軍に見つかった彼らは、追われながら散り散りに逃げる。そこで何かが起こった。リーダーであり仲間を引っ張ってきたオン（永山瑛太）が、その日を境に消息不明になった。

そこから物語は6年後の本章に移る。当時の仲間たちはそれぞれの人生を送っている。

オンを敬愛していたグスク（妻夫木聡）は地元の刑事になり、オンの弟・レイ（窪田正孝）はヤクザになった。オンの彼女だったヤマコ（広瀬すず）はアメリカ兵相手のバーで働きながら勉強し、教師になる。

それぞれが戦後の沖縄を必死に生きながら、あの日姿を消したオンの生存を信じ、隠れなければならない理由と彼の所在をずっと探し求めていた。



教師のヤマコを演じた広瀬すず（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

アメリカ占領下の沖縄で島民が強いられた苦境

そこで映されるのは、アメリカ占領下の沖縄で島民が強いられた苦境であり、政治に翻弄される社会。アメリカ軍人による暴行事件があっても、殺人事件の容疑者にアメリカ兵が浮かび上がっても、アメリカ軍が介入すれば、地元警察は手が出せなくなる。

その背後には、アメリカと問題を起こしたくない日本政府の動きもあり、内地（日本本土）に対する沖縄のフラストレーションはつのっていく。

そうしたなか、アメリカ兵が主婦をひき殺した事件で、判決理由が示されないままアメリカ兵が無罪になり、反発する島民と基地の関係は悪化。アメリカ軍への抗議運動は大きくなっていく。そしてついに暴動に発展する。



窪田正孝が演じたオンの弟・レイ（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

コザで交通事故を起こしたアメリカ兵を基地に逃がすまいと住民たちが集まり、アメリカ軍の黄色ナンバーの車を次々に横転させ、火を放つ。戦後、抑圧されてきた沖縄の怒りが爆発し、コザの街が燃えた。

それは「コザ暴動」とされる史実だ。映画は、まるでその場でカメラを回していたかのように、そこで起きた現実を詳細に生々しく、激しく映し出す。その時代のリアルを通して、史実の闇に光を当て、埋もれた真実とそこにあった人々の思いをすくいあげる。

そんな映像は、われわれの心を戦後の占領下の沖縄に誘う。

『宝島』は、史実に基づく当時のリアルな沖縄社会を映しながら、警察とヤクザという相対する立場になり、すれ違いながらもそれぞれオンの行方を追ってきたグスクとレイの人生の交錯と衝突が描かれる。

本作のベースにあるのは、あの日を境に消息不明になったオンの身に起きたことと、その後の彼の消息と生死をめぐる、20年にわたるかつて仲間だった戦果アギヤーの人生だ。



アメリカ軍高官を演じたデリック・ドーバー（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

大ヒットした『国宝』との共通点は？

本作には『国宝』との共通点がある。『国宝』は、伝統芸能である歌舞伎の世界を舞台に、その特有で閉鎖的な社会のリアルを映しながら、名門一家の跡目争いにおける2人の登場人物の血筋と芸の技能の狭間の葛藤と対立を、ヒリつかせるような生き様を通して描いた。

一方、『宝島』は、戦後のアメリカ統治下から日本返還までの沖縄を舞台に、抑圧された島民の鬱屈と、国政の犠牲になった理不尽な社会の現実をまざまざと映し出す。そこに、時代に翻弄された若者たちが巻き込まれた事件と、20年かけてその真相に迫る物語が埋め込まれている。

それぞれ物語の舞台も登場人物たちの属性も異なるが、共通するのは、現実社会のリアルな描写のなかに、骨太のエンターテインメントストーリーが芯となって通っていること。両作とも、社会性とエンターテインメント性を両立する、見応えのある社会派エンターテインメント大作になる。

加えて、上映時間が『国宝』は175分、『宝島』は191分。骨太な物語がその社会背景から登場人物の心情まで解像度高くじっくりと描かれる共通点がある。

また、原作はどちらも数々の小説賞受賞歴がある傑作小説であり、両作ともに公開前から関係者の評判が高い。

監督とメインキャストは、前者が李相日監督、吉沢亮、横浜流星。後者が大友啓史監督、妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太。どちらも大作感が伝わる顔ぶれであり、しびれるような芝居がぶつかりあう重厚な人間ドラマとしてのポテンシャルが感じられるだろう。



沖縄ヤクザを演じたピエール瀧（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

ソニーは『鬼滅の刃』に続くヒット映画にできるか

また、本作を手がけたソニー・ピクチャーズは、ソニーグループのエンターテインメント部門を担う中核会社の1社。同部門が近年のグループ業績を牽引していることは伝えられているが、今年はグループのアニプレックスの『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の大ヒットで、ソニーの企業価値をより高めていた。

そんななか『宝島』が続けば、今年はエンターテインメント分野によるソニーグループの飛躍の年として、世界で広く話題になっていくかもしれない。



瀬内公実が演じたチバナ（C）真藤順丈／講談社（C）2025「宝島」製作委員会

故郷を奪われた少年少女が反旗を翻す

『宝島』は、戦後80年のいまの社会に届ける意義のある作品になっている。

劇中で描かれる戦後の沖縄社会が受けた政治的迫害や差別は、現代にもつながっている。朗らかで優しい島民の心には、沖縄が抱える社会問題に対する国の無策や無関心への不満や怒りが、トゲのように刺さっている。

故郷を奪われた少年少女たちが混沌とした時代に反旗を翻す劇中の姿には、煮えたぎる怒りや不屈の精神が映る。人権や自由、尊厳を踏みにじられながら生きてきた彼らの人生は、現代の沖縄が内包する社会課題を象徴している。

戦争に翻弄された彼らが切り拓こうとした未来は、実現されているのか。われわれ日本人全員が考えなければいけないことだろう。

【もっと読む】《映画歴代興行収入ランキング》4位に『鬼滅の刃』の衝撃！『国宝』はTOP50入りも、“TOP10に邦画実写ゼロ”。2つのランキングから傾向を解説 では、映画に詳しいライターの武井保之氏が、映画歴代興行収入ランキングから見えるトレンドについて詳細に解説している。

（武井 保之 ： ライター）