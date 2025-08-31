巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」。第１３回は三塚琉生外野手（２１）。３年目の今季、育成から支配下昇格を果たした左の大砲候補は、デビュー戦となった６月１４日のオリックス戦（京セラＤ）で、球界屈指の左腕・宮城大弥投手（２４）と対戦して３打席連続三振。１軍では３試合、９打席無安打と高い壁にはね返された。どんな課題と収穫を得て、再昇格へ向けた取り組みを進めているのか。現在地に迫った。（取材・構成＝小島 和之）

三塚にとって１軍でのプレーした１週間は、一流のすごみを知る貴重な時間となった。左のスラッガーは３年目の今季、２軍で自慢の打撃をアピールし、６月１３日に念願の支配下選手契約を結んだ。翌１４日のオリックス戦（京セラＤ）でプロ初スタメンを飾ったが、４打数無安打と高い壁にぶち当たった。

「感覚的には一瞬で打席が終わってしまうような。気付いたら２ストライク、気付いたら三振だ…みたいな感じでした」

相手先発は球界を代表するサウスポーの宮城。完璧に封じられた。３回無死一塁で迎えたプロ初打席では、初球からスイング。ファウルになったが持ち前の積極性を貫いた。しかし、最後は外角のスライダーに手が出て空振り三振。５回の第２打席では２ストライクから外角の１４９キロ直球に手が出ず、見逃し三振に倒れた。そして８回１死の３打席目は、カウント１―２から外角低めのスライダーにバットは空を切り、３打席連続三振。２軍投手との圧倒的な違いは、直球の質だった。

「球速以上のものを感じました。ピストルみたいに『パーン！ パーン！』と来る感じです。まずは球速に対応できないといけないな、と」

６月２１日に２軍降格後、無駄のない動きを目指してスイング軌道を測定した。修正を重ねた結果、一時は３割を切った打率も現在は３割３分７厘まで上昇。対応力が増した打撃で好結果を残している。

「直球に差し込まれることがないように。バットを最短（距離）で出すイメージでやっています。前までは詰まることを嫌がっていましたが、最近は嫌じゃない。詰まっても野手の間に落ちればヒットなので、『詰まってもＯＫ』という感覚です」

左投手対策の必要性も痛感した。意識したのは“捨てる勇気”を持つことだという。

「打てないボールは打てない。（外角に）逃げていく球と、内角に寄ってくるような球は厳しいので、そこは捨てなきゃという意識はある。左投手の場合は、肩口から入ってくる変化球を狙っています」

意識の変化は、確実に結果にもつながっていると実感する。７月２９日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）では、ＮＰＢ通算１８８勝の石川のカットボールを捉えて中前安打。８月２４日の同日本ハム戦では、歴代最多４２３ホールドの宮西に対し、「追い込まれたら厳しい」と積極的に仕掛けて初球の変化球を左前へと運んだ。

「少しだけですが最近は良い感じになってきています」

１軍では３試合、９打席無安打で６三振。積極的な打撃が持ち味だが、「（前のめりに）行き過ぎた」と反省が残った。再昇格のチャンスをつかんだ際には、違う姿を見せるつもりだ。

「やっぱりまだまだ経験が少ないので、積極的にはいきたい。ですが、１回目と同じようにいったら、同じ感じでやられてしまう。『やるぞ！』という気持ちも大事なんですけど、もっと冷静に、同じ失敗をしないようにやっていきたいです」

失敗も反省も、全てを成長の糧にして、力強さを増した打撃で１軍の舞台に戻る。

◆三塚 琉生（みつか・るい）２００４年５月１０日、千葉・柏市生まれ。２１歳。小学１年から野球を始め、群馬・桐生第一では通算３１本塁打で３年夏に県４強。２２年育成ドラフト６位で巨人入団し、今年６月１３日に支配下昇格。太い眉毛がトレードマークであだ名は「ケンシロウ」。座右の銘は「継続は力なり」。１８２センチ、９３キロ。左投左打。