唯一無二のアーティスト・藤井 風の真髄に迫る！本人への120分ロングインタビュー実現

8月31日（日）の『EIGHT-JAM』では、約3年ぶりのニューアルバム『Prema』を来月リリースする藤井 風を大特集する。

2020年のデビュー以来、番組では藤井を何度も取り上げてきたが、今回ついに120分にわたるロングインタビューが実現。楽曲制作、ボーカル、ピアノ、そして数々の名曲の裏側について、藤井が自らの言葉でたっぷりと語る。

スタジオには、これまで藤井とともに多くの作品を作り出してきたYaffleをはじめ、藤井の音楽を愛する江粼文武、STUTS、清塚信也が集結。

さらに、Awich、川谷絵音、Vaundy、TAIKING（Suchmos）といった豪華メンバーからも続々と寄せられた質問＆メッセージを軸に、唯一無二のアーティスト・藤井 風の真髄に迫っていく。

「あのイントロのコード進行はどのように作った？」、「ボイトレはしている？」、「ピアノには毎日触れている？」、「いちばんグッとくる和音は？」――。さまざまな角度から投げかけられるプロたちの質問。はたして、藤井は何を語るのか？

貴重な秘話が続々、永久保存版のロングインタビューは必見だ。