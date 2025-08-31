【来週のあんぱん あらすじ】嵩、週刊誌の漫画懸賞に挑戦 宣言したこととは
【モデルプレス＝2025/08/31】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第23週「ぼくらは無力だけれど」が、9月1日から5日にわたり放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
ラジオドラマ『やさしいライオン』は、放送後大きな反響を得るが、嵩（北村匠海）は登美子（松嶋菜々子）の反応が気になっていた。のぶ（今田美桜）から事情を聞いた羽多子（江口のりこ）は、登美子を柳井家に連れてきて…。
数日後、週刊誌の漫画懸賞の募集要項を目にした嵩は、のぶの勧めもあり挑戦することに。嵩はこれでダメだったら漫画家をやめると宣言する。
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第23週／9月1日（月）〜5日（金）放送
