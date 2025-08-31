¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á Âè33ÏÃ¡Û¹¾¸Í¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·È¯À¸ ÄÕ½Å¤¬°Õ¼¡¤Ë¿Ê¸À
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢²£ÉÍÎ®À±¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°
ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
Å·ÌÀ7Ç¯¡¢¹¾¸Í¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÇä¤êÀË¤·¤ß¤ò¤·¤¿ÊÆ²°¤ò¼¡¡¹¤Ë½±·â¤¹¤ë¡£Êó¤ò¼õ¤±¤Æº®Íð¤¹¤ëÏ·Ãæ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÅª³Î¤ËÄó¸À¤¹¤ë°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶â¤òÇÛ¤ê¡¢ÄÉ¡¹ÊÆ¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëºö¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢°ì¶¶Å¡¤Ç¤Ï¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¡¢Âç±ü¤¬È¿ÂÐ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢Àµ¼°¤ËÏ·Ãæ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ë¤È¹ð¤²¤ë¡£¡¡
¶ÊÊ¥·ÊÁ²Ìò¡§Ê¿ÅÄ¹ÌÀ
¹¾¸Í¤ÎËÌÄ®Êô¹Ô¤È¤·¤Æ½îÌ±¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÅ·ºÒ¤Ç¡¢ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¤·¡¢Ì±½°¤¬ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ëÃæ¡¢¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬È¯À¸¡£Ï·Ãæ¤¿¤Á¤äÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ ¸¬¡Ë¤Ë¡¢¶á¶·¤ÎÊó¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ä¡£
ËÒÌîÄçÄ¹Ìò¡§ÂçÂëÌÀÎÉ¤µ¤ó
Ï·Ãæ¼óºÂ ¾¾Ê¿¹¯Ê¡¡ÊÁêÅç⼀Ç·¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËëÉÜ¤ò»Ù¤¨¤ëÏ·Ãæ¤Î1¿Í¡£
