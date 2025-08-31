ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は３１日、ベスト６による優勝戦が行われる。予選トップ通過の地元大将・瓜生正義が優勝戦１号艇を手に入れ、現役最多タイとなるＳＧ１２Ｖに王手をかけた。ボートレースファン歴４７年の元天才ジョッキー・田原成貴氏（６６）も今大会の瓜生の走りに感服。Ｖを確信した。

【田原成貴氏が熱く語る】大会前から私はメモリアル３連覇が懸かる馬場貴也選手に注目していた。初日ドリーム戦は彼らしく、イン速攻で逃げ切るだろう。そう思って１Ｍを見入っていると、私の目は完全に別の男に奪われてしまった。

瓜生正義――。デビュー前から天才と言われた男だ。その切れ味満点の旋回は今さら私が説明するまでもないが、あのドリーム戦１Ｍで改めて艇界トップクラスのハンドル技術だと確信した。５コースからコンマ２０の無理ないスタート。１Ｍ手前で十分に懐を取り、鋭角に切り裂いた。まるで鋭利な刃物のようだ。２コースから差しを狙った桐生順平選手の舟先をシュッとかすめるようにまくり差し、逃走する馬場選手に食い下がった。結局、馬場選手に逃げ切りを許したが、あまりに１Ｍのインパクトが強烈すぎたため、あの瞬間に私の中で「主役」は瓜生選手に交代していた。

その後も連日のように彼のターンに魅せられた。予選トップが見えてきた３日目５Ｒは１Ｍを回ってバックで６番手。あわや大敗か…と思われたが２Ｍで４番手に浮上し、最後は鮮やかに３着競りを制した。

同日１０Ｒは混戦から２Ｍ最内差しで２着を確保、予選最終日の６Ｒでは３コースからスタート遅れながらお家芸の全速旋回で外をブン回して２着。今大会は１４号機のモーターパワーもさることながら、持ち前のハンドルテクニックでポールポジションをつかみ取ったといっていいだろう。

４９歳とは思えぬターンを武器にメモリアル３度目のＶ、そして選手会代表として初のＳＧ制覇を華麗に成し遂げていただきたい。