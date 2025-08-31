あのアイドルが、プロゲームチームに加入する。それだけを聞くとゲームやアイドルと縁のない人は「大丈夫なのか？」「実力はあるのか？」と邪推するかもしれない。しかしHey! Say! JUMPの山田涼介さんが、とんでもない腕前を持つゲーマーであることは、界隈ではよく知られていた。電撃的なニュースにファンからは「アイドルとしての活動が減るのでは」といった不安の声も聞こえてくるが、総じて好意的に受け止められている。（フリーライター 武藤弘樹）

実力はお墨付き

人気ゲームで最上位の「プレデター」に

8月20日、アイドルグループHey! Say! JUMPの山田涼介さんがプロゲームチームのCrazyRaccoon（クレイジーラクーン）へ加入する旨が発表された。ゲーム好きで知られる山田さんで、自身のYoutubeチャンネルではゲーム配信を行い相当数の人を集めてはいるが、まさか正式にプロゲーマーとしてデビューするのは電撃的な知らせであり、ファンのみならず界隈が騒然としている。

クレイジーラクーン（※以下「CR」）といえば国内のプロゲーミングチームの最大手の一角で、チーム内では多数の部門に分かれて活動が行われている。ここに新たに「STAR部門」なるものが設立され、山田さんが唯一の部門メンバーとして加入した。

このことに関していろいろ言われはしているが、プロ入りとして大前提となるその腕前を疑問視されることはなかった。山田さんはゲームがとんでもなくうまいのである。特にApexという人気ゲームでは最上位の「プレデター」になったほどの実力を持つ。

