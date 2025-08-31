²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡¢Í¥¾¡M9¤Îºå¿À¤Ï¡ÖÅöÁ³°ìÈÖÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯´Öºå¿À¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ»á¤Ï¡ÖÅöÁ³°ìÈÖÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿ô»ú¤Ï»Ä¤¹¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆÈÁö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬ÅÄ°ä»º¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤µ¤«¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÁª¼ê¤âÇ¯ÎðÅª¤ËÎÉ¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë