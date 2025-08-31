¡Ú£Ò£Å£É£Ô¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Û¥é¥ó¥¥ó¥° (8·î29Æü¸½ºß)
¡üº£½µ¤Î£Ò£Å£É£Ô¹âÍø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È45¡Û
½ç°Ì¡¡¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íø²ó¤ê 8/29½ªÃÍ ¡¡·è»»´ü
¡¡1¡¡¡¡<8963>¡¡£É£Î£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6.37¡¡ 66,800¡¡¡¡25/12
¡¡2¡¡¡¡<2971>¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Ê£Ð¡¡¡¡¡¡6.03¡¡127,000¡¡¡¡25/07
¡¡3¡¡¡¡<3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.97¡¡ 90,000¡¡¡¡25/08
¡¡4¡¡¡¡<3472>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸£Ò¡¡¡¡¡¡5.88¡¡ 80,100¡¡¡¡25/11
¡¡5¡¡¡¡<3468>¡¡¥¹¥¿ー¥¢¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡5.86¡¡ 61,100¡¡¡¡25/07
¡¡6¡¡¡¡<2989>¡¡Åì³¤Æ»¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.83¡¡113,100¡¡¡¡25/07
¡¡7¡¡¡¡<3492>¡¡¥¿¥«¥é¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.72¡¡ 94,400¡¡¡¡25/08
¡¡8¡¡¡¡<3463>¡¡¤¤¤Á¤´¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¡¡¡5.66¡¡141,600¡¡¡¡25/07
¡¡9¡¡¡¡<8958>¡¡¥°¥í¥Ð¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.59¡¡147,700¡¡¡¡25/09
¡¡10¡¡ <8985>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.58¡¡ 86,500¡¡¡¡25/12
¡¡11¡¡ <3309>¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡5.49¡¡ 80,800¡¡¡¡25/10
¡¡12¡¡ <3466>¡¡¥é¥µー¥ë¥í¥¸¡¡¡¡¡¡5.37¡¡142,600¡¡¡¡25/08
¡¡13¡¡ <3249>¡¡»º¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡5.32¡¡129,600¡¡¡¡25/07
¡¡14¡¡ <3470>¡¡¥Þ¥ê¥â¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.30¡¡115,400¡¡¡¡25/12
¡¡15¡¡ <3488>¡¡¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡5.30¡¡119,200¡¡¡¡25/08
¡¡16¡¡ <8966>¡¡Ê¿ÏÂÉÔ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.25¡¡150,600¡¡¡¡25/11
¡¡17¡¡ <3455>¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢£Í¡¡¡¡¡¡5.24¡¡119,800¡¡¡¡25/07
¡¡18¡¡ <3281>¡¡£Ç£Ì£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.22¡¡137,400¡¡¡¡25/08
¡¡19¡¡ <3292>¡¡¥¤¥ª¥ó¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.17¡¡131,500¡¡¡¡25/07
¡¡20¡¡ <8984>¡¡¥Ï¥¦¥¹¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.12¡¡126,900¡¡¡¡25/08
¡¡21¡¡ <3451>¡¡¥Èー¥»¥¤£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.08¡¡147,100¡¡¡¡25/10
¡¡22¡¡ <2979>¡¡¥½¥·¥éÊªÎ®¡¡¡¡¡¡¡¡5.05¡¡120,300¡¡¡¡25/11
¡¡23¡¡ <3476>¡¡£Ò¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.05¡¡ 47,900¡¡¡¡25/10
¡¡24¡¡ <8953>¡¡ÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡5.04¡¡111,900¡¡¡¡25/08
¡¡25¡¡ <8964>¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡5.03¡¡ 87,500¡¡¡¡25/12
¡¡26¡¡ <3459>¡¡¥µ¥à¥Æ¥££Ò¡¡¡¡¡¡¡¡4.99¡¡112,100¡¡¡¡25/07
¡¡27¡¡ <8986>¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥ê¥Ó¡¡¡¡¡¡4.96¡¡107,600¡¡¡¡25/09
¡¡28¡¡ <3296>¡¡ÆüËÜ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.93¡¡ 98,300¡¡¡¡25/12
¡¡29¡¡ <3487>¡¡£Ã£Ò£Å¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.90¡¡155,600¡¡¡¡25/12
¡¡30¡¡ <2972>¡¡¥µ¥ó¥±¥¤£Ò£Å¡¡¡¡¡¡4.86¡¡ 95,800¡¡¡¡25/08
¡¡31¡¡ <8972>¡¡£Ë£Ä£ØÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡4.85¡¡169,200¡¡¡¡25/10
¡¡32¡¡ <3295>¡¡£È£Õ£Ì£É£Ã£Ò¡¡¡¡¡¡4.82¡¡165,900¡¡¡¡25/08
¡¡33¡¡ <8961>¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È£Ò¡¡¡¡¡¡4.72¡¡ 74,800¡¡¡¡25/08
¡¡34¡¡ <8979>¡¡¥¹¥¿ー¥Ä¥×¥í¡¡¡¡¡¡4.72¡¡198,500¡¡¡¡25/10
¡¡35¡¡ <8954>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£Æ¡¡¡¡¡¡4.63¡¡ 98,000¡¡¡¡25/08
¡¡36¡¡ <8960>¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡4.63¡¡177,200¡¡¡¡25/11
¡¡37¡¡ <8956>¡¡£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô£Ò¡¡¡¡¡¡4.62¡¡136,000¡¡¡¡25/10
¡¡38¡¡ <3481>¡¡É©ÃÏ½êÊªÎ®£Ò¡¡¡¡¡¡4.54¡¡121,800¡¡¡¡25/08
¡¡39¡¡ <3283>¡¡¥×¥í¥í¥¸¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡4.44¡¡ 85,500¡¡¡¡25/11
¡¡40¡¡ <8968>¡¡Ê¡²¬¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.44¡¡184,500¡¡¡¡25/08
¡¡41¡¡ <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.43¡¡135,400¡¡¡¡25/11
¡¡42¡¡ <3462>¡¡ÌîÂ¼¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡4.42¡¡161,000¡¡¡¡25/08
¡¡43¡¡ <3471>¡¡»°°æÉÔ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.41¡¡109,600¡¡¡¡25/07
¡¡44¡¡ <8967>¡¡ÆüËÜ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.39¡¡ 98,000¡¡¡¡25/07
¡¡45¡¡ <3234>¡¡¿¹¥Ò¥ë¥º£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡4.34¡¡142,300¡¡¡¡25/07
