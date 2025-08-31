ベッドの上で寄り添い、1日の疲れを癒していた猫ちゃんと飼い主さん。そんなほっこりしてしまう幸せのひと時を過ごすふたりを、遠くから見ていた目撃者がいたようで…？こちらの投稿には、「遠くから見てるの可愛すぎ」「にゃにゃにゃにゃ～♪」とコメントが寄せられることに。再生回数は50万回を突破しています。

【動画：兄猫のことを可愛がっていたら…】

ベッドでリラックスモードのまま君と飼い主さん

ある日、Instagramアカウント『まま むむ』に投稿されたのは、茶白猫のまま君と飼い主さんがベッドの上で仲良くくつろいでいる姿。まま君はベッドの上に横になり、お腹を飼い主さんの方へと向けてリラックスモードだったとのこと。飼い主さんもそんなまま君に優しく手を伸ばし、まま君の手を撫でてあげていたといいます。

その平和すぎる光景は、見た人をほっこりさせてくれます。しかし、そんなふたりの後ろには、熱い視線を向ける目撃者の姿が…。そしてこのあと、まま君と飼い主さんのイチャイチャタイムは終わりを迎えることとなったのでした。

声をあげて飼い主さんの元へ駆け寄るむむちゃん

飼い主さんにお腹を出してまったりタイムを堪能していたまま君。しかし、そんなまま君の幸せのひと時は終わりを告げることに。なぜなら、少し遠くからその様子を見ていたキジトラ猫のむむちゃんがふたりに近づいてきたから！

むむちゃんは、まま君が飼い主さんにかまってもらっているのを目にすると、すぐさま台の上から飛び降り、「にゃにゃにゃ」と声を上げて、飼い主さんの方へと走り寄ってきたそう。

その姿は、まるで「お兄ちゃんばっかりズルい！」とヤキモチを焼いているかのよう。仲良し家族の団欒の風景に、思わずほっこりしてしまいます。

むむちゃんはお兄ちゃんのことも大好き♪

この日は、お兄ちゃんのまま君にヤキモチを焼いてしまったむむちゃんですが、普段はまま君といつも一緒にいるほど仲が良いのだそう。外に気になるものがあれば、ふたりで窓辺に並んで景色を楽しんでいるのだといいます。

もちろん、まま君も妹のむむちゃんのことが大好きで、窓の外を見つめるむむちゃんのお顔を舐めてあげるのだとか。

みんなのことが大好きだけれど、たまには飼い主さんを独り占めもしたくなってしまう関係に、なんだか微笑ましい気持ちが湧いてきます。

まま君と飼い主さんのイチャイチャタイムの光景には、「まま君のお腹かわいい♡」「むむちゃんは末っ子気質ですね」とコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『まま むむ』では、そんな仲良し兄弟まま君とむむちゃんの、穏やかで平和な日常風景が綴られています。

まま君、むむちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

