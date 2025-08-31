「夏コーデ飽きてきた、、」→【しまむら】へ！ 手持ち服に重ねるだけ♡「主役級ビスチェ」

シンプルなコーデになりがちな今の季節、マンネリを感じている人も多いのでは。そんな人には、プラスワンで着映えるビスチェがおすすめ。今から買うなら、先の季節も見据えた素材感のものが正解かも。そこで今回は【しまむら】から登場しているシャギービスチェに注目しました。ふんわりとした起毛感のある素材で、コーデがパッと華やぎそう。Tシャツやワンピースなど幅広い洋服と重ね着しやすく、今から秋にかけて大活躍するはず。

コーデが華やぐ！ ふわふわシャギー素材

【しまむら】「シャギービスチェ」\1,089（税込）

ふわふわと毛足の長いシャギー素材が、フェミニンなムードを漂わせるキャミソールビスチェ。手持ちの洋服にプラスワンすれば、シンプルになりがちな夏コーデのマンネリ打破ができるかも。秋~冬のスタイリングにも合う素材なので、1枚あればロングシーズン活躍しそうです。タンクトップと合わせたカジュアルコーデはもちろん、ワンピースで上品に仕上げるのも◎ 清潔感があって爽やかなアイボリーのほか、柔らかい雰囲気のモカも展開しています。

ビスチェのプラスワンでメリハリのあるコーデに

こちらは色違いのモカを着用。ふわっと広がるチュール素材のブラウスも、ビスチェを投入すればメリハリのある大人っぽい着こなしに。さらにすっきりと見せたいときは、タックインスタイルもおすすめです。アイボリーのスカートを合わせて淡色で統一すると、上品な好印象コーデが完成。

writer：Emika.M