【動画：猫の姿に違和感を感じた飼い主さん→過去の様子と見比べてみると…】

細身のイケメンにゃんこ

TikTokアカウント「もちとここ」に投稿されたのは、幸せに成長した猫のもちちゃん。もちちゃんは飼い主さんに保護され家族になったそうです。保護したばかりの頃は、顔がシュッとしていたのだそう。細身の体でイケメンなにゃんこだと飼い主さんは思ったそうです。動物病院に行くと、他の飼い主さんからも「かわいい」と言ってもらえたのだそう。

イケニャンの違和感…

飼い主さんは最近のもちちゃんの違和感に気づいたそうです。それは、もちちゃんが太ったこと。

保護したばかりの頃と比べると、首まわりがふっくらしていたそうです。野良時代は食べたくても食べられなかっただろうと、飼い主さんがお腹いっぱい食べさせてくれたのだそう。ふっくらしたもちちゃんも可愛い！

そんなもちちゃんに飼い主さんは「どんなもちでも一生幸せにするよ」とコメントしています。

何をしても可愛い！

もちちゃんは「ここ」ちゃんというきょうだい猫と一緒に暮らしています。猫じゃらしを目の前で振ったとき、もちちゃんは前足をあげているだけで捕まえることができませんでした。一方、ここちゃんは猫じゃらしの動きに合わせて動いて捕まえようとしていたそうです。

運動神経の違いに、飼い主さんは「本当にきょうだいなの？」と思ったそうです。

丸くなって可愛いもちちゃんには、他にも可愛いところがあるそうです。もちちゃんが見当たらないと家中を探し回ったところ、洗面台でお昼寝して飼い主さんを驚かせたり、ここちゃんが飼い主さんに構ってもらっているとヤキモチをやいたりするのだそう。何をしても可愛いもちちゃんでした。

投稿には「あーうちの子と同じだ！この種類はぶくぶく太るかムキムキになりますよ」「ぷにってなってても可愛いよ！ひっくり返って寝てるところも可愛いよ」「丸くなるのは愛情をたくさんもらってる証拠だね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「もちとここ」では、もちちゃん、ここちゃんの日常が投稿されています。

