¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè23½µ¡¡¤Î¤Ö¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¿ó¤Ï¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤¬¡¢9·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ä¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡ª
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸åÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢ÅÐÈþ»Ò¤òÌø°æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¿ôÆü¸å¡¢½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤ÎÊç½¸Í×¹à¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î´«¤á¤â¤¢¤êÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡Ä!?
