紅しょうが・稲田、“港区ギャラ飲み最前線”に潜入 “ダークマザー・テレサ”の存在＆裏側に驚がく「サブスクあるんだ」
ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（毎週土曜 後10：00※全8回）の「#1」が、30日に放送された。稲田美紀（紅しょうが）が、ギャラ飲みの裏側を明かした。
【番組カット】稲田が潜入！ギャラ飲み女子の実態
同番組は「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ。本番組で披露するエピソードトークは、“ドーピングトーキングのためだけ”に用意した、すべて初おろしのトークとなる。霜降り明星・粗品が、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
「#1」では、ガク（真空ジェシカ）、ケンドーコバヤシ、谷拓哉、チャンス大城、中谷（マユリカ）が参加し、至極の“ドーピングトーク”を披露した。
稲田は、“ギャラ飲み”のリアルを探るべく、港区界隈のギャラ飲みを仕切っているという“ギャラ飲みのボス”こと、みよひママを徹底取材。そこから見えた衝撃の裏事情を語った。
ギャラ飲みの仕組みは、グループトークで女性たちへ飲み会参加の依頼をし、参加希望の女性たちが自分の写真数枚とともに応募、そこから男性がキャスティングするというもの。みよひママが実際に活用しているメッセージアプリが明かされると、スタジオに同席する吉村崇（平成ノブシコブシ）は、「おいおい！それ世界中のヤバい奴らが使ってるやつ！」と驚がくした。
また、紹介料や仲介料について「感謝されることが生き甲斐だから」と一切もらっていないというママに、スタジオの奥田修二（ガクテンソク）は「ダークマザー・テレサやん」とツッコみ、笑いを誘った。そんなママからのあるタレコミも明かした稲田。「女の子を紹介してもお礼がなかった。全然好きじゃない」として、俳優・塩谷瞬の名前が上がり、吉村は「古のプレイボーイじゃん！」と驚きの声をあげた。
また、「1時間1万円」という依頼を稲田自ら発信すると、1分もかからぬうちに約40件もの応募が殺到した。その後、現役のギャラ飲み女性と対面した稲田は、ギャラ飲みだけで月200万円稼ぐと聞き、スタジオも「えっ」「すごいな…」と絶句。なお、「呼ばれたらいつでも駆けつける」という条件で、月額80万円の契約をしているという女性も。これに稲田は「ギャラ飲みってサブスクあるんだって話ですよ！」とギャラ飲みの裏事情に衝撃を受けた様子で語った。
さらに、元ボクサーの亀田大毅、芸人のバットボーイズ・清人と笑顔で映る写真も公開。彼らは“タニマチ飲み”（後援者との会食）で同じ店を訪れていたよう。稲田は「タニマチ飲みとギャラ飲みが一緒に行われているのが港区」と港区のディープな夜を明かし、スタジオを沸かせた。
