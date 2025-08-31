¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈ©¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×²Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸È©¤òµß¤¦¶ÛµÞ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¥·¥ß¤ä¤·¤ï¤òÂÐºö
¡¡¶¯¤¤Æüº¹¤·¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ºÇ¶áÈ©¤ÎÄ´»Ò¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡È²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÈ©ÉÔÄ´¡É¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ß¡¢¤·¤ï¡¢¤¯¤¹¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Ï·²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¡£¡ÖÆÃ¤Ë50Âå¡Á60Âå¤ÏÈ©¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ç½ÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡È¤¹¤°¡É¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¡×¤È¡¢ÈþÈ©¥±¥¢¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÈéÉæ²Ê°å¡£º£¤¹¤°»Ï¤á¤¿¤¤¥±¥¢Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ò¹¯È©¡©¡¡³ÑÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿È©¤Î°ã¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
²½¾Ñ¤Î¥Î¥ê¤¬°¤¤¿Í¤Ï²Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â
¡¡È©¤¬¥´¥ï¤Ä¤¤¤¿¤ê¥¶¥é¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡£¤³¤Î»þµ¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²Æ¤ÎÈè¤ì¤È¤È¤â¤ËÈ©¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥À¥á¡¼¥¸È©¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»ç³°Àþ¡£»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ëÈ©ÊÑ²½¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÈéÉæ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó³°Â¦¤Ë¤¢¤ë³ÑÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È©¤¬¥´¥ï¤Ä¤¤¤¿¤ê¥«¥µ¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥ß¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ä¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê°å¤Î·ÄÅÄÊþ»ÒÀèÀ¸¡£
¡ÖºÇ¶á²½¾Ñ¤Î¥Î¥ê¤¬°¤¤¡¢²½¾Ñ¿å¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÄÅÄÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÆÃ¤Ë50Âå¡Á60Âå¤Î½÷À¤Ï»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÊÄ·Ð´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤ÏÈ©¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤Ï¡¢È©¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎËâË¡¡É¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¯Îð¤Î¤¿¤á¡¢È©¤Î²óÉüÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¼ã¤¤¤³¤í¤è¤ê¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡
¡¡ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥·¥ß¤ä¤·¤ï¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¿ê¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÂÐºö¤ò»Ï¤á¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¥À¥á¡¼¥¸È©¤ò¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿³ÑÁØ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤È·ÄÅÄÀèÀ¸¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä»À¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à²½¾Ñ¿å¤äÈþÍÆ±Õ¤Ç³ÑÁØ¤ò´Ë¤á¤ÆÈ©¤ÎÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤ËÅÉ¤ëÆý±Õ¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤ÉÊÝ¼¾ºÞ¤Î¿»Æ©¤â¤è¤¯¤Ê¤ê½á¤¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤ÏÈ©¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÈþÍÆ±Õ¤Ç¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»É·ã¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë³ÑÁØ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¹ÚÁÇ·Ï¤ÎÀö´éÎÁ¤ò¡¢½µ2²óÄøÅÙ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä»À¤è¤ê¤â»É·ã¤¬¼å¤á¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ä¾ì¹ç¤Ï¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÈþÍÆ±Õ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¿¤À´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¼¾ºÞ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤è¤êÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤òÍ¥Àè
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤ä¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¤Ê¤É¹³±ê¾É¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿ÈþÍÆ±Õ¤äÊÝ¼¾ºÞ¤â¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ßÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¡£
¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½¾Ñ¿å¤äÈþÍÆ±Õ¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹³±ê¾É¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤Î»þµ¨¤Ë¤ÏÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡9·î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ç³°Àþ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤äÅÐ»³¡¢²°³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ²á¤´¤¹Æü¤Ï¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È©¤Ë¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡ÈÄÉ¤¤Æü¾Æ¤±¡É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¸·½Å¤Ê»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¡£
¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò2¡¢3ÅÙÅÉ¤ê½Å¤Í¤¿¾å¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò´é¤Î¾å¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÉ¤ë¤ÈÀè¤ËÅÉ¤Ã¤¿Æü¾Æ¤±»ß¤á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2¡¢3»þ´Ö¤´¤È¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤È²½¾Ñ¤ÏÊø¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÆüÃæ²°³°¤Ç²á¤´¤¹Æü¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤è¤êÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»ç³°Àþ¤òÂ¿¤¯Íá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢È©¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈ©¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÇ¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤ËÊÝÎäºÞ¤ò¤Î¤»¤ë¤È¸úÎ¨¤è¤¯È©¤ÎÇ®¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢È©¤òÇ¨¤é¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë²áÄø¤Ç´¥Áç¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¤ÎÇö¤¤ÉÛ¤ÇÊÝÎäºÞ¤òÊñ¤ß¡¢²Ð¾È¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ËÅö¤Æ¤ÆÎä¤ä¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡È©¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¤Ç½½Ê¬¤ÊÊÝ¼¾¤ò¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÇÈ©¤¬¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï³°¤«¤é¤Î¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÉþÌô¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î±ê¾ÉÄÃÄËºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤ÆÁá¤á¤Ë¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¥·¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£
¡Ö±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÈ©¤Ï¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÀ®Ê¬¤¬¿»Æ©¤·¤¹¤®¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ê¾É¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¤Ç¼é¤ê¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡³°Â¦¤«¤é¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤â½ÅÍ×¤À¡£¤¿¤À¡¢²Æ¾ì¤Ï¿©Íß¤¬Íî¤Á¡¢¤Î¤É±Û¤·¤Î¤¤¤¤ÌÍÎà¤ä´Å¤¤°ûÎÁ¤Ê¤É¡¢Åü¼Á²áÂ¿¤Î¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤µ¤é¤ËÎä¤¿¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ï¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤âÁý¤¨¡¢Åü¼Á²áÂ¿¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¿Í¤â¡£
¡ÖÇ¾¤ÎÆ¯¤¤äÌÈ±ÖÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÅü¼Á¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÍ¾Ê¬¤ÊÅü¼Á¤¬ÂÎÆâ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»é¼Á¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢È©¤òÏ·²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»þµ¨¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤¿¤¤¿©ºà¤ä±ÉÍÜÁÇ¤È¤·¤Æ·ÄÅÄÀèÀ¸¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢È©¤Î²óÉü¤ò½õ¤±¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¥¥Î¥³¤ä³¤Áô¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤É¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö
¡Ö¤³¤ì¤é¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤º¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ö½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¿©ºà¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤È¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ä¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢ÂçÍÕ¤Ê¤É¤ÎÌôÌ£¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸ú¤¯¡ª¡¡Èè¤ìÈ©¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹3¤Ä¤Î¥±¥¢Ë¡
£±¡¦³ÑÁØ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¤ò»È¤¦
¥Õ¥ë¡¼¥Ä»À¤ÏÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Ç¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò½üµî¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¡£È©¤ÎÂå¼Õ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¸å¤ËÅÉ¤ëÊÝ¼¾ºÞ¤Î¿»Æ©¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¡£
2¡¦±ê¾É¤òËÉ¤°ÊÝ¼¾ºÞ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê½á¤¹
´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê²Æ¤ÎÈ©¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÊÝ¼¾¤ò¡£¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¤Ê¤É¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬Æþ¤ê¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤Ê¤é¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë´ÎÈÃ¤ä¥·¥ßÂÐºö¤Ë¤âÍ¸ú¡£
3¡¦ÄÉ¤¤Æü¾Æ¤±¤òÅ°ÄìÅª¤ËËÉ¤°
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÊÝÎäºÞ¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¤ÎÉÛ¤ÇÊñ¤ß¡¢´é¤Î²Ð¾È¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Î¤»¤ÆÎä¤ä¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤Î¸å¤ÎÊÝ¼¾¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ËÆ£½ß»Ò
·ÄÅÄÊþ»ÒÀèÀ¸¡¡Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æ±ÂçÈéÉæ²Ê½õ¼ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¡¢¶äºÂ¥±¥¤¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«Àß¡£ºÇ¿·¤ÎÈþÍÆ°åÎÅµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·È©¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²þÁ±¤ËÅØ¤á¤ë¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£