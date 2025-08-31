「世界で最も可愛い軍服姿」IVE・ウォニョン、軍服ファッションまで完璧　“体験入隊”が話題【PHOTO】

IVEのウォニョンが軍服姿で美貌を披露した。

【画像】ウォニョン、可愛すぎる軍服姿

チャン・ウォニョンは最近、自身のインスタグラムに軍服を着た写真や動画を公開した。

公開された写真や動画の中でウォニョンは、自身の名前が胸に刺繍された軍服を着て敬礼をしたり、防弾ヘルメットをかぶって可愛らしい表情でカメラを見つめたりと、多彩な姿で魅力を存分にアピールした。

特に軍服姿でありながら、長く下ろしたウェーブヘアで敬礼をしたり、手で投げキスをしたりするなど、女性らしさを存分に発散する姿はファンの大きな反応を呼んだ。

軍服を着たウォニョンの姿に「現実には存在し得ない軍人」「軍服を着て世界一美しい人」との声が寄せられた。

（写真＝ウォニョンInstagram）

この軍服姿は8月28日、YouTubeチャンネル「ootb STUDIO」で公開された「IVEチャン・ウォニョン軍入隊現場公開（ソギョン大学軍事学科）」というタイトルの映像撮影中に撮られたもの。動画では、ウォニョンが歌手カイと「同伴入隊」する姿が描かれていた。

映像の中でウォニョンは「いろんな学科を回っているのを見たが、バレエ学科にも行かれていて、行ったところがあまりにも多いので、一緒に行くならどこがいいか考えた結果、カイ先輩と軍隊に行ってみようかと思った」と、同伴入隊を決心した理由を明かした。

続けて「今はまだ気分が浮き立っているので、とりあえず軍服をこんなに格好よく着こなしてみた」と、自身の軍服ファッションについて説明した。

（画像＝ootb STUDIO）カイとウォニョン

さらにウォニョンは、訓練中に「質問があります」と手を挙げ、「今日だけちょっと（訓練を）交渉していただけませんか」と話したり、「ここでタクシーは捕まりますか」と質問するなど、ちゃめっ気たっぷりな姿で笑いを誘った。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。