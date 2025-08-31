小さな女の子を連れて登山をしたご家族。休憩中に見られた愛犬の行動が素晴らしいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で79万回再生を突破し、「家族思い」「ほんとにいい子！」「不思議と泣けてくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

家族みんなで山登り

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」では、甲斐犬『一休』さんとご家族の様子を随時紹介しています。今回は、家族で山登りに行ったとのこと。運動神経抜群な一休さんはもちろん、ご夫婦の小さな娘さん『みー』ちゃんも頑張って登ったそうです。

登山ルートには神社があり、途中で参拝もしたとか。狼を祀る神社のため、わんこも一緒にお参りできたといいます。家族で厳かな気分になったあとは、しばし休憩することになりました。

お弁当タイムにウッキウキ♪

ご家族は、お昼ご飯用にお弁当を持参していました。ちょうどいいテーブルを見つけたため、自然の中でランチタイムを取ることに。一休さん用のお弁当も作ってきたとのことで、一休さんはウキウキが止まりません…！

美味しいお弁当を食べた一休さんは、みーちゃんにおねだりをしていたそう。登山よりもお弁当が楽しみだったのでしょうか。一休さんは、パパさんがトイレに立つまでヘラヘラとご機嫌な表情を浮かべていたといいます。

突然、警戒モードに…！

しかし、パパさんがいなくなった途端、一休さんは急に警戒した表情に変わりました。どうやら、パパがいなくなったので、みーちゃんのことを自分が守らないといけないと判断したようです。通りすがった登山客を鋭い眼差しで見つめる一休さん、お弁当をおねだりしていた犬と同じと思えないほど…！

パパが戻ってくると、一休さんは途端にヘラヘラ顔に戻ったとか。後にパパがいない間の一休さんの様子を動画で見たパパは、一休さんの男らしい一面に感心したと綴っています。これなら、みーちゃんのこれからの安全は確保されたも同然かもしれませんね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「こんなに気配りの出来る日本犬はいません」「本当に甲斐犬って素晴らしい」「みんなを守っているのがわかります」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」では、日本犬ならではの魅力や、甲斐犬の身体能力の高さ、家庭内でのホッコリ動画を紹介しているとのこと。一休さんとご家族の微笑ましい様子をもっと見たい方は、ぜひチェックしてくださいね。

