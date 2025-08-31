フリーの膳場貴子アナウンサーがＭＣとして３１日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に「スポーツご意見番」として生出演。自身の化粧について口にする一幕があった。

世界バレー出場中の女子日本代表が試合中にメイク直しをする映像が流されると「メイクの効果ってありますよね」と話し出した膳場アナ。

ここで共演の駒田健吾アナに「膳場さんも外出しないのに家では必ず化粧をする」と言われると「必ずじゃない！」と笑顔で訂正。「仕事を今日は頑張ろうみたいな日は外に出る予定がなくても、お化粧はしますね」と続けると「そうすると、こうシャキっとするというか。集中できるというか」とした。

ここで進行役の唐橋ユミアナに「唐橋さんはそういうのありますか？」と聞いた膳場アナ。唐橋アナは「私はずっと視力が悪いんですね。普段、人の顔も判別がつかないくらいなんですけど、この仕事用のメガネをかけると、シャキっとしますね」ときっぱり。

駒田アナに「一部では度が入ってないんじゃないかという話も」と言われると「バリバリ入ってますね。もう２０年以上前から（目が）悪いので」と答えていた。