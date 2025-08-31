お出迎えがいつもと違うのは昼間に怒られたから…？そんな可愛すぎるワンコの行動が反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で8.8万回再生を突破し「チラチラ見てるｗ」「お利口さんだね」「優しいがあふれてる」といったコメントが寄せられることとなりました。

超大型犬3頭の日常

YouTubeチャンネル「今日のルンルン / Today's RunRun」に投稿されたのは、投稿主さん家族の愛犬である超大型犬グレートピレニーズ3頭のお姿。

ベルちゃんに『行ってくるね』と挨拶♪

この日、お母さんの誕生日のため食事に出かけるというご家族。ワンコたちはお留守番です。お耳とお顔周りの黒っぽい毛がチャームポイントの「ベル」ちゃんに声を掛け、お家を後にしたそう。

アランくんと奥からリリーちゃんが

お母さんにダイブするリリーちゃん

帰宅し玄関のドアを開けると最年長の「アラン」くんが一番乗りでお出迎え！続いて生後8か月ほどの最年少「リリー」ちゃんが元気いっぱいにお母さんに飛びついたとか。まだ子犬といえる月齢ですが、立ち上がると小柄なお母さんと同じくらいの背丈に…！超大型犬の成長スピードは目を見張るものがあります。

末っ子リリーちゃんのパワフルなお出迎え！

寝起きのベルちゃん♪

眠っていたベルちゃんがおっとりした動作で『おかえり～！』とお出迎えする横で、最年少のリリーちゃんは家族みんなにパワフルにご挨拶。まだまだ元気が有り余っている模様。子犬の体力は底なしですね。

リリーちゃんは元気いっぱい！

翌日の外出中、雷が鳴っていたため見守りカメラを覗いてみると…ベルちゃんのケージに入るアランくんの姿があったそう。突然の大きな音に驚いてしまったのかもしれません。他の2匹は落ち着いているようで一安心です。

雷が怖いアランくん…

昼間怒られたから…？まさかのお出迎え

帰宅すると前回同様にアランくんとリリーちゃんが真っ先にお出迎えしてくれたとか。その後遠慮がちにベルくんもやってきて、玄関でわちゃわちゃ…！しばらく歓迎の儀が続いていたそう。

おかえり攻撃！

そんな中、リリーちゃんはお父さんにだけは『おかえり』をしません。実は昼間、イタズラをしてお父さんに怒られたため、気になってチラ見をするもののそばにはいきません…！

リリーちゃん、お父さんをチラッ…

お父さんも思わず苦笑い

謝ってるのかな！？

そんなリリーちゃんにお父さんも思わず苦笑いだったとか。叱られたことをしっかり覚えているのでしょう。『もう怒ってないよ』との息子さんの言葉にもまだ勇気が出ない模様。それでもお父さんに頭をナデナデされて、やっとニッコリしたリリーちゃんなのでした♡

この投稿には「気になってチラ見かわいい」「ちゃんと分かっててお利口さん」「行動がザ・末っ子(笑)」などのコメントが寄せられています。リリーちゃんの賢さと可愛さに癒された人が多いようですね。

YouTubeチャンネル「今日のルンルン / Today's RunRun」には、グレートピレニーズ3頭の賑やかすぎる日常が紹介されています。大きなもふもふに笑顔をもらってくださいね♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「今日のルンルン / Today's RunRun」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております