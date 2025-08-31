¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ä´Îµ¡Ç½¡ÖEÈ½Äê¡×¤ò¼õ¤±¤¿42ºÐ½÷À¡¢°å»Õ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¿¿¼Â¡×¤Ë¶ÃØ³¡ÚÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Û
¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤¿¤á°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÂÎ¤Î²½³Ø¹©¾ì¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Î½ÅÍ×À¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈîËþ¡¦»éËÃ´ÎÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÅ¯»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¿©»ö½Ñ¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢42ºÐ½÷À¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
¢£ÃæÀî¡¡Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë
Ãæ³Ø2Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ò¤â¤ÄÊì¡£½Ð»º¸å¤«¤éÂÎ½Å¤¬Áý¤¨»Ï¤á¡¢´Îµ¡Ç½¸¡ºº¤Ç¡ÖÈ½ÄêE¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈîËþ¡¦»éËÃ´ÎÀìÌç³°Íè¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ëÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ë¡¢°å»Õ¤¬´ÎÂ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä´Îµ¡Ç½¡ÖEÈ½Äê¡×¤ÇÀìÌç°å¤Î¸µ¤Ø
½Ð»º¸å¤ËÁé¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¡ÖÈîËþµ¤Ì£¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¿ÈÂÎ·×Â¬¸¡ºº¤Î¹àÌÜ¤Ï¡ÖÈ½ÄêC¡×¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢Ç¯1²ó¤Î·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´Îµ¡Ç½¸¡ºº¤¬¡ÖÈ½ÄêE¡×¡£ÀºÌ©¸¡ºº¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÃí°Õ´µ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
É×¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¤À¤í¤¦¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÎÂ¡ÀìÌç°å¤Î¿©»ö¤Ë¤è¤ë¸ºÎÌ»ØÆ³¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢OÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÃæÀîÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Î´ÎÂ¡¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¡¢²æËý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥¸¥§¥ë¤¬ÅÉ¤é¤ì¡¢¸¡ººµ¡´ï¤¬»ä¤Î¶»¤Î²¼¤ÎÊÕ¤ê¤ò²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ÎÇò¹õ¤Î±ÇÁü¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¥¿±Ãæ¤â¤è¤¯Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¹õ¤ÈÇò¤ÎÀ¤³¦¤ÏÁÇ¿Í¤Î»ä¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢»ä¤Î´ÎÂ¡¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°áÉþ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¾¯¤·¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤ÈÀèÀ¸¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
ÂÎ½Å¤ÎÌó2¡ó¡ÄÇ¾¤è¤ê½Å¤¤´ÎÂ¡
¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¡£¤´µ¤Ê¬¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¤ª¼ò¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É°û¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢´ÎÂ¡¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£ºÇ½é¤Ë´ÎÂ¡¤¬¤É¤ó¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤«¤é¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Î´ÎÂ¡¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢´ÎÂ¡¤Î¾ì½ê¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤¨¤Ã¡£Ê¢Éô¤ÎÂ¡´ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢´ÎÂ¡¤Î·Á¤â²¿¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤É¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤É¤¥¥ê¥¥ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤È¡¢º¸¶»¤Î²¼¤Î¤Û¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÀèÀ¸¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦ÏÆ¤Î¤Û¤¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤¹¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÎÂ¡¤Ï¤½¤Î²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï°ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡¢¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¥¥ê¥¥êÄË¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ÎÂ¡¤Î°ÌÃÖ¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥³¥³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´ÎÂ¡¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿À·Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄË¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤´¤á¤ó¡£»×¤ï¤º¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç´ÎÂ¡¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¡£´ÎÂ¡¤Î¾ì½ê¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢´ÎÂ¡¤Ã¤ÆÄË¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ï´ÎÂ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê´ÎÂ¡¤Î¥µ¥¤¥º¤Ïº¸±¦¤Ë25Ñ¡¢Á°¸å¤È¾å²¼¤Ë15Ñ¤Û¤É¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤ÎÌó2¡ó¡¢1¡Á1.5Ô¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤è¤ê¤â½Å¤¯¡¢¿ÍÂÎºÇÂç¤ÎÂ¡´ï¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
1ℓ¤ÎµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯1ËÜÊ¬¤â¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢º£¡¢»ä¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë´ÎÂ¡¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂç¤¤ÊÂ¡´ï¤À¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤¿¡£
´ÎÂ¡¤Ï¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡É
¡Ö¤â¤¦¡¢¼ê¤Ï³°¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Ã¤È³°¤·¤¿¼ê¤Ë¡¢´ÎÂ¡¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤À¤±¤Ï»Ä¤Ã¤¿¡£
ÀÖ¤ß¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤Î¤È¤ª¤ê¡¢´ÎÂ¡¤Ï·ìÎ®¤ÎÂ¿¤¤Â¡´ï¤À¤½¤¦¡£´ÎÂ¡¼«¿È¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¤Î»ÀÁÇ¤òÊäµë¤¹¤ë¡Ö´ÎÆ°Ì®¡×¤È¡¢¾®Ä²¤äÂçÄ²¤«¤éµÛ¼ý¤·¤¿±ÉÍÜÁÇ¤äÆÇÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À·ì±Õ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÌçÌ®¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤·ì´É·Ï¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£´ÎÂ¡¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ¾ï¤Ê´ÎÂ¡¤Ê¤é¼ê½Ñ¤Ç7³ä¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¤â3¥«·î¤Ç¸µ¤Î8¡Á9³ä¤ÎÂç¤¤µ¤ËÌá¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ÎÂ¡¤ÎÆ¯¤¤Ç¤´Â¸¤¸¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¡Ä¡Ä¤È¤«¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÖÀµ²ò¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÌôÊª¤äÆÇÊª¤Ê¤É¤ÎÍ³²Êª¼Á¤òÌµ³²¤Ê·Á¤Ë²òÆÇ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×
´ÎÂ¡¤ÏÂÎ¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÂ¡´ï¤À¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤Û¤«¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÛ¼ý¤·¤¿±ÉÍÜÊ¬¤òÂÎÆâ¤Ç»È¤¨¤ë·Á¤ËÊ¬²ò¤·¤¿¤ê¡¢¹çÀ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æºî¤êÂØ¤¨¤ëÂ¡´ï¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿©»ö¤Ç¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¥°¥ê¥³¡¼¥²¥ó¤äÃæÀ»éËÃ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÃùÂ¢¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËºÆ¤Ó¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÌá¤·¤ÆÊü½Ð¤µ¤»¤¿¤ê¡¢»éËÃ¤Î¾Ã²½µÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ëÃÀ½Á¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÂÎ¤Î²½³Ø¹©¾ì¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ëÂ¡´ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î´ÎÂ¡¤¬¡¢»ä¤Ï°¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö´ÎÂ¡¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç²¿¤Æ¸À¤¦¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ÎÂ¡¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Øliver¡Ù¤È½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÀ¸Ì¿¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¡¹¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ÏÂå¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤Âç»ö¤ÊÂ¡´ï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤Ï¼å²»¤òÅÇ¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÖÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¡¢¼å²»¤òÅÇ¤±¤ë¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤¦¡¼¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
ÀÎ¤Ï¿Æ¤Ë²¿¤Ç¤âÏÃ¤¹¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤«¤é»ä¤Î¤³¤È¤Ç¿Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡£É×¤Ï»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¤À¤·¡¢µÙÆü¤â¥´¥ë¥Õ»°Ëæ¤À¡£Ì¼¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ý¤´¤¿¤¨¤¬Â¿¤¯¤Æ²ñÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡Ä¡Ä¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÂ²¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÃç´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê²ÈÄí¤Ç¤Î¶òÃÔ¤ò¸À¤¨¤ëÄøÅÙ¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤ÎºÇ½é¤ÎÉôÊ¬¤ò¡ÖÂçÊÑ¤è¡¼¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æËý¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï´ÎÂ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×
»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Îº®Íð¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤ÏÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÈè¤ì¤È¤«¡¢ÄË¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢ÂÎ¤«¤é¤Î½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´ÎÂ¡¤Ï²õ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â²æËý¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¡¢ÂÑ¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¡£²¿¤é¤«¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤È¤¡¢´ÎÂ¡¤Ï»ä¤ÎÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
´Î¾ã³²¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤«¤é¡¢Ëö´ü¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¾É¾õ¡£
Èø·Á¡¡Å¯
Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡
³°²ÊÉôÄ¹¡¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×Ã´Åö°å