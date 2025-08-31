歌手・MINMI（50）が30日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。歌手になるきっかけとなった衝撃的な出来事を明かした。

子供の頃から音楽好きだったMINMI。ところが「音楽を仕事にしたいと思ったのが割と遅くて、20歳ぐらいから。親も先生からも無理だろうって言われて、どこかで諦めてた」という。

そんな時、交通事故にあった。「なかなか大きな事故に。ひき逃げにあった」。そこで「本当にやりたいことを人生でかなえずして死ぬのは嫌だなと」思ったという。

「実はその頃すごくネガティブで、10代の頃“いつになったら自分の人生は終わるんだろう”みたいなことを思ってて、この先いいことなんてないって」とした上で「でも、かといって、自分で死ぬ勇気もないし…。神様が“私の人生終了”ってなったら、いつでも喜んで終わらしてほしいのにって思った夜にひき逃げにあった」

しかし「実際に救急車に乗って、これで自分の人生が終わっていいのかって思った時に、嫌だって」と感じたという。「人生が終わる時は“人生最高！よくやった私”って言い残したいってその時に思った」とし、やりたかった音楽の道に進むことに決めたと明かした。