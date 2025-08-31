日本百名湯で行ってみたい「福岡・佐賀・長崎の温泉」ランキング！ 2位「嬉野温泉（佐賀県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女205人を対象に「日本百名湯」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「福岡・佐賀・長崎の温泉」を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史の長い素敵な旅館があったり、温泉のパワーを感じられるから」（30代女性／東京都）、「日本三大美肌の湯とされているから一度は行ってみたい」（40代女性／大阪府）、「公衆浴場の『シーボルトの湯』に行ってみたい」（60代男性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「雲仙地獄を見てみたい。市街地からもアクセスが良いので行きやすそうなところもいい」（20代女性／愛知県）、「硫黄がいっぱいあって効果がありそうだから」（40代女性／埼玉県）、「やはり雲仙普賢岳の下にマグマがあるせいでしょうか、温泉が湧くのですね。こちらも一度は話のタネに行ってみたいところです」（60代男性／新潟県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：嬉野温泉（佐賀県）／67票2位は「嬉野温泉（佐賀県）」でした。「日本三大美肌の湯」の1つに数えられる嬉野温泉は、滑らかな肌触りが特徴のナトリウム炭酸水素塩泉が人気。温泉街には和モダンな旅館や足湯カフェなどが立ち並び、のんびりとした時間を楽しめます。また、湯どうふをはじめとした地元グルメも訪問者に好評です。
1位：雲仙温泉（長崎県）／81票1位は「雲仙温泉（長崎県）」でした。霧に包まれた火山地帯に広がる雲仙温泉は、硫黄の香り漂う温泉情緒が魅力。国立公園の中に位置し、自然豊かなロケーションで四季の変化を肌で感じながら湯浴みを楽しめます。雲仙地獄や湯煙の立ち上る風景は、まさに非日常を味わえる特別なひとときです。
