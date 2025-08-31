秋限定♡ハムスターモナカ 栗餡バージョンが2025年9月登場

京都の老舗菓子店「青木光悦堂」と企画会社「株式会社2時」のコラボ商品『ハムスターモナカ』秋限定・栗餡バージョンが、2025年9月2日(火)より数量限定で登場します♡上品な甘さの栗餡と香ばしいモナカ皮の組み合わせが絶妙で、付属の栗型らくがんを置けば、まるでハムスターが栗を抱えているような愛らしい見た目に。手土産やギフトにもおすすめです。

栗餡をたっぷり詰めて楽しむモナカ



『ハムスターモナカ 秋限定 栗餡』（2個入860円税込／6個入2,000円税込）は、香ばしいモナカ皮に栗餡50gを自分で詰めて仕上げるスタイル♡

甘さ控えめで栗本来の風味を感じられる餡は、食べるたびに秋の季節感を感じさせます。餡の量も調整できるので、自分好みの味わいを楽しめます。

栗型らくがんで愛らしい演出



秋限定バージョンでは、ハムスターのお腹部分に付属の栗型らくがんを置くことで、まるでハムスターが栗を抱えているような可愛らしい見た目に♡

遊び心と季節感を兼ね備えたデザインは、手土産やギフトにぴったり。落ち葉や木の実を散りばめた秋らしいパッケージも魅力です。

販売情報と購入方法



ハムスターモナカ秋限定 (２個入・栗餡)

内容：最中種×2個（個包装）/栗餡 50ｇ×2袋/栗らくがん×2個

ハムスターモナカ秋限定 (6個入・栗餡)

『ハムスターモナカ 秋限定 栗餡』は、2025年9月2日(火)より数量限定で販売。青木光悦堂オンラインショップや直売店「幸悦庵」、京都駅 PLUSTA各店、大垣書店 京都本店で購入可能です。

2個入と6個入のサイズがあり、ご家族や友人と楽しむのにもおすすめです。

内容：最中種×6個（個包装）/栗餡 50ｇ×6袋/栗らくがん×6個

秋だけの特別な味を楽しもう♡



2025年秋限定の『ハムスターモナカ 栗餡バージョン』は、数量限定販売です♡香ばしいモナカ皮と甘さ控えめの栗餡、そして栗型らくがんで愛らしいハムスターの姿を再現。

2個入860円税込、6個入2,000円税込で、手土産やギフトにぴったり♪

オンラインショップや直売店「幸悦庵」、京都駅PLUSTA各店で販売されるので、この秋だけの特別な味わいをぜひお楽しみください。