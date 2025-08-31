»¥ËÚ¤Î¿©ÄÌ¤¿¤Á¤¬¿ä¤¹Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡¡Å¹¼ç¤ÏÁÏºîÏÂ¿©¤ÎÈËÀ¹Å¹¤ò¼êÊü¤·¡¢¤Ê¤¼¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤«¡¡¡Ö¥é¡¼Çî¡×ÅÁÀâ¡Ê32¡Ë
Á´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û¡×¡Ê¥é¡¼Çî¡Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö80Ëü¿Í°Ê¾å¤â¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ»Ô¤Î¿·²£ÉÍ±ØÁ°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¸å¡¢2024Ç¯3·î¤Ë30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾·Ã×¤·¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï50Å¹°Ê¾å¡¢±ä¤ÙÆþ´Û¼Ô¿ô¤Ï3000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£´ä²¬ÍÎ»Ö´ÛÄ¹¤¬¡¢¤½¤ì¤éÌ¾Å¹¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤È¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¡×¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿·´©¡Ø¥é¡¼Çî30Ç¯ ¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û ¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹53¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¼ýÏ¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»¥ËÚ¤Î¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤ëÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤±¤ä¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Å¹¤È¤·¤Æ
»¥ËÚ¤Î¡Ö»¥ËÚÌ£Á¹ÙÇÌÍÀìÌçÅ¹¡¡¤±¤ä¤¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë»÷Ä»±É´î¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¥é¡¼Çî¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥é¡¼Çî¤ò¤Ê¤¼»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾Íè¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2004Ç¯½é¤á¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»÷Ä»¤µ¤ó¤âÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª²ñ·×¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢»÷Ä»¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ï»ä¤¬Ê§¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Àµ¼°¤Ë½ÐÅ¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¿·»þÂå¡£¥é¡¼Çî¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤±¤ä¤¡×¤¬¥é¡¼Çî¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëºÝ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£¤ï¤º¤«18Ê¸»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ä·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤±¤ä¤¡×¤¬¥é¡¼Çî¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯12·î¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î10·îËö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Î¡Ö¤¹¤ß¤ì¡×¤¬1994Ç¯¤Î³«¶È»þ¤«¤é¡¢Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¤Þ¤¹¤È¡Ö¥é¡¼Çî¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤ß¤ì¡×Â´¶È¸å¤Ï¡¢»¥ËÚÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Å¹¤È¤·¤Æ¡¢¥é¡¼Çî¤¬¡Ö¤±¤ä¤¡×¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤±¤ä¤¡×²áµî¤Î¥é¡¼Çî½ÐÅ¹´ü´Ö¡Û
¡¦¥é¡¼Çî½é½ÐÅ¹¡§2004Ç¯12·î11Æü¡Á2009Ç¯3·î31Æü
¡¦¡Ö¤¢¤ÎÌÃÅ¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×½ÐÅ¹¡§2023Ç¯11·î21Æü¡Á2023Ç¯12·î11Æü
»¥ËÚ¤Î¿©ÄÌ¤¿¤Á¤¬¿ä¤·¤¿É¾È½Å¹¡Ö¤±¤ä¤¡×
¡Ö¤¹¤ß¤ì¡×¤ÎÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»¥ËÚ¤¸¤å¤¦¤ÎÏ·ÊÞ¤«¤é¿·¤·¤¤Å¹¤Þ¤Ç¼Â¤Ë20¸®¤Û¤É¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£1960Ç¯Âå¤«¤é¡ÖÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬Çä¤ì¤¿»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë´Ñ¸÷²½¤ÈÎÌ»º²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾º¢¤«¤éµ¯¤¤¿¡È°ìÂç¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¡¼¥à¡É¤Ë¤è¤ê¡¢»¥ËÚ¤Ç¤âÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó°Ê³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤¬Â³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ªÅ¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡½¡½¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¤Î¡È¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¿·¤·¤¯·Þ¤¨¤ëÅ¹¤Ï¡¢Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥óÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¡Ö»¥ËÚ¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¤òÍ¶Ã×¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿©¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë»¥ËÚ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¡Ö»¥ËÚ¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤³¤³¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÁ¦¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÅ¹¤¬¡Ö¤±¤ä¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤â2000Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥á¥â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤Þ¤À¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¡£¤À¤¬¡¢¿·»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¡Ä¡Ä¡×¤È½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ
¡Ö¤±¤ä¤¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ï1999Ç¯¤Î11·î¡£»÷Ä»¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÎÎÁÍý·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢1983Ç¯¤ËÁÏºîÏÂ¿©Å¹¡Ö¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡×¤ò»¥ËÚ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢°ìÌö¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢»÷Ä»¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈËÀ¹Å¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡×¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢¡Ö¤±¤ä¤¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»÷Ä»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÅö»þ¡¢´Ñ¸÷¤Ç»¥ËÚ¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡¢Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£Ì£¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ½é¤ÏÅ¹¤Î¡º¤á¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤Æ½Ð¤½¤¦¤«¡Ä¡Ä¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î±ü¤Î¿¼¤µ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é2Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É»î¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤ÇÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¡È¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡É¤Þ¤Ç¼êÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ£¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¡×
¡Ö¤±¤ä¤¡×¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¡×¤Ç¤¹¡£»÷Ä»¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤ë°ìÉÊÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
µðÂç¤ÊÀ£Æ¹Æé¤Ç¤È¤ë¥¹¡¼¥×¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÆÚ¤Î¥²¥ó¥³¥Ä¤äÇØ»é¤Ë¡¢´Ý·Ü¤ä¡¢¿ô¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤É¤¬ºàÎÁ¡£Ìó10»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»Ý¤ß¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ü¤Î¾õÂÖ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤ËºÆÅÙ¡¢É¬Í×¤ÊÉô°Ì¤Î¹ü¤òÂ¤·¤ÆÌ£¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Ì£Á¹¥À¥ì¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÌ£Á¹¤Ï¡¢ÂçÆ¦Ì£Á¹¤äÇþÌ£Á¹¤Ê¤É3¼ï¤ÎÌ£Á¹¤ËÌîºÚ¤Ç´Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡¢¥Ä¥ä¤Î¤è¤µ¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¡¢¥¥ì¤Î¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¤Ï¡¢1½µ´Ö¿²¤«¤»¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÃæÂÀ¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¡£¥¹¡¼¥×¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤«¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤Ë¤³¤ó¤â¤ê¤ÈÀ¹¤é¤ì¤¿¶ñ¤Ï¡¢ÇòÈ±¥Í¥®¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀÄ¤ß¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÀÖ¡¢¥¥¯¥é¥²¤Î¹õ¤Ê¤É¡¢ºÌ¤ê¤âÁ¯¤ä¤«¡£
¡Ö¤±¤ä¤¡×¤Î²°¹æ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
¡Ö¤±¤ä¤¡×¤Ï´Á»ú¤Ç¡ÖÝ°¡×¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²°¹æ¤Ë¤Ï¡ÖÝ°¤Î´´¤Î¤è¤¦¤ËÂÀ¤¯¹Å¤¯¡¢º¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡¢1ËÜ¤ÎÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏÅ¹¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅ¹Æâ¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡×¤ÎBGM¤Ç¤¹¡£¡Ö²ò»¶¤·¤Æ50Ç¯°Ê¾å²á¤®¤¿º£¤Ç¤â¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ËÌ£¤Î¤¢¤ëÅ¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢»÷Ä»¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢¡Ö¤±¤ä¤¡×¤ÏÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿À¸¿è¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Ñ¸÷¤Î¿Í¡¹¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¡¼Çî¤Ø¤Î½ÐÅ¹Åö»þ¤ÏÁÏ¶È5Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯11·î¤Î¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û30¼þÇ¯´ë²è¡Ö¤¢¤ÎÌÃÅ¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×¤ÎÀÞ¤Ï¡¢ÁÏ¶È24Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»÷Ä»¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ý°¤Î´´¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÀ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø»¥ËÚÌ£Á¹ÙÇÌÍÀìÌçÅ¹¡¡¤±¤ä¤¡¡¤¹¤¹¤¤ÎËÜÅ¹¡Ù
¡Î½»½ê¡Ï»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî6¾òÀ¾3ÃúÌÜÎ¦¥Ó¥ë1F
¡Ø¥é¡¼Çî30Ç¯ ¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û ¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹53¡Ù
¡Ø¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û¡Ù¤Î¾ðÊó
½»½ê¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ2¡Ý14¡Ý21
¸òÄÌ¡§JRÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¦JR²£ÉÍÀþ¤Î¿·²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¿·²£ÉÍ±Ø8ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11»þ¡Á21»þ¡¢ÅÚÆü½Ë10»þÈ¾¡Á21»þ
µÙ´ÛÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12·î31Æü¡¢1·î1Æü¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÅöÆüÆþ¾ì·ôÂç¿Í450±ß¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¡¦¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë100±ß¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ
¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¡¢Æ±¿ô¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ
Æþ¾ì¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡Ö6¥ö·î¥Ñ¥¹¡×500±ß¡¢¡ÖÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¡×800±ß
¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û¡§https://www.raumen.co.jp/