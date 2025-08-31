8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48」。先ほど、チャリティーパートナー・長嶋一茂がホームランに挑む企画がスタート！

昨年に続き、今年も能登を実際に訪れた長嶋は、満足な環境でスポーツができない子どもたちや、そんな子どもたちを支えるボランティア団体の方々と出会いました。

能登の子どもたちがスポーツを楽しめるようにするためのお手伝いをしたい…そこで今回「ホームランを1本打ったら1万円」「最大500球500万円」のホームラン中継を企画。賛同するプロ野球界OBや、芸人界からも頼もしい助っ人が集まり、糸井嘉男、内川聖一、西岡剛、元木大介、アレックス・ラミレス、ティモンディ高岸などの「一茂JAPAN」が結成されました。

番組内で果たして何本のホームランを打てるのか？長嶋が、「元プロ野球選手の長嶋一茂」として、白球に挑みます。

長嶋は「能登の子供たちにかっこよいところを見せたいです。また、ここに来てくれているゆうちゃみが、自分のことを野球選手と最近まで知らなかったとのことなので（笑）、ゆうちゃみと能登の子供たちにかっこよいところを見せたいです」とコメントしました。

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/

推奨ハッシュタグ：#ヨコと走る24時間