

クラシック音楽の魅力をYouTubeなどで伝えている石井琢磨さん（撮影：谷川真紀子）

【写真】笑顔でインタビューに応じる石井琢磨さん

“クラシック界の新時代を担う存在”として人気上昇中のピアニスト・石井琢磨さん。2020年に開設したYouTubeチャンネル「TAKU-音 TV たくおん」では、ストリートピアノやカフェでの即興演奏など体当たり企画で注目を集め、登録者数は32万人を超える。

今年6月には初の著書『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』を刊行、クラシックの魅力を“自由に、楽しく”伝え続けている。ウィーン在住の石井さんが来日したのに合わせ、初心者におすすめの楽しみ方や、YouTubeで広がるクラシックの可能性などについて話を聞いた。

クラシックはビジネスパーソンにおすすめ

石井さんはウィーン国立音楽大学を満場一致の最優秀で卒業し、アルバム『Szene』（2023年）がオリコンなどのクラシック部門で1位を独占。CD発売を記念したツアーでは、サントリーホール大ホール公演がチケット発売3分で完売したという人気ピアニストだ。

「クラシックをもっと自由に楽しんでほしい」と語る石井さん。クラシック初心者が日常に取り入れるヒントとして「いちばん気軽なのはYouTubeや、Spotifyなどのサブスクリプションサービスだと思います」と勧める。

「たとえば『心が落ち着くクラシック名曲集』で検索すれば、1時間ほどのプレイリストが見つかります。それをBGMとして流してみると『クラシックっていいな』と感じられるはず。睡眠導入にもよく使われているので、その中で気になる曲があれば改めて聴いてみると、興味が広がっていくと思います」

また、作曲家に目を向ける楽しみ方もあるという。

「クラシックの魅力は、音楽の背景に触れられること。たとえば作曲家ロベルト・シューマン。彼はクララという女性を愛していましたが、彼女の父親に結婚を猛反対され、2年間も裁判で争いました。

ようやく勝訴して結婚が叶い、結婚式の前日にクララへ贈った曲が『献呈』です。そんな逸話を知ってから聴くと、愛の重みが一層伝わってくるはず。作曲家の人生を知ることで、音楽の楽しみ方はぐっと深まります」

【写真】インタビュー中も笑顔が絶えない！石井琢磨さん撮りおろしカットなど（7枚）

また、ビジネスパーソンなど忙しい毎日を送る人にこそ、「クラシック音楽に耳を傾けてほしい」とも語る。

「現代社会は音が多すぎると思います。そんな環境では、なかなかいいアイディアが浮かびません。僕自身、ウィーンではよく森林浴や美術館に行きますし、東京にいるときはプールに行って水の音だけに包まれるようにしています」

静かな環境でクラシックを聴くのは、森林浴で小鳥のさえずりに耳を澄ませたり、海辺で波の音を聞いたりするのと同じように精神的にリフレッシュできる効果があるという。

「音響学を学んだときに知ったのですが、クラシックは、聴いているときにアルファ波（リラックス時に出る脳波）が出やすい音楽なんです。低音が少なく、ビートを刻んでいないので、落ち着けるのです。

ビートが強い音楽だと気持ちが焦ったり興奮したりしますが、ゆったりとしたテンポなら心拍数が曲のリズムに同調して心が整っていきます。

さらにクラシックはリズムに揺らぎがあるので、リラックス効果が高まります。バッハの『G線上のアリア』や、モーツァルトの交響曲第41番『ジュピター』など、癒されると思いますよ」



石井琢磨（いしい・たくま）／徳島県鳴門市生まれ、ウィーン在住。東京藝術大学を経てウィーン国立音楽大学ピアノ科に入学、同大学修士課程を満場一致の最優秀で卒業。ポストグラデュアーレコース修了。2016年ジョルジュ・エネスク国際コンクール（ルーマニア・ブカレスト）ピアノ部門第2位受賞。 YouTubeチャンネル「TAKU-音 TV たくおん」総再生回数は1億回を超え、チャンネル登録者数も32万人を突破（2025年6月現在）。アルバム『Szene』がオリコン、楽天等クラシック部門にて第1位を独占。サントリーホール大ホール公演が発売3分で完売。2024年アルバム発売全国ツアー「Diversity」では総動員数1万人になるなど今注目のピアニスト。ミュージカル「のだめカンタービレ」シンフォニックコンサートにゲストピアニストとして出演。 YouTubeチャンネル「TAKU-音 TV たくおん」（撮影：谷川真紀子）

クラシック初心者のなかには「コンサートで眠ってしまうかも」と心配する人も。しかし石井さんは「寝てくださるのはむしろいいこと」と笑顔を見せる。

「眠れるほど気持ちのいい音楽ということですから、全く問題ありません。渋谷の『Hakuju Hall』ではリクライニングシートを導入し、寝そべりながら楽しめる『リクライニング・コンサート』が行われています。

ただ、本当に心を揺さぶられるコンサートで眠ることはできないので、ぜひそういうコンサートに巡り合っていただきたいと思います」

YouTubeで広がるクラシックの可能性

石井さんの『TAKU-音 TV たくおん』は、今年開設5周年を迎えた。「最初の動画は再生回数14回。そのうち9回が家族でした（笑）」と振り返るが、現在では登録者数32万人以上、総再生回数が1億回を突破する人気チャンネルに。YouTubeを始めたきっかけは、コロナ禍だった。



（撮影：谷川真紀子）

「当時、ウィーンでも新型コロナの流行が始まり、コンサート活動が中止になってしまいました。ピンチをチャンスに変えたくて、YouTubeを始めました。

新しいことに挑戦するときは誰しも怖いものだと思います。僕もすごく怖かった。どう評価されるのか分からなかったし、当時のクラシック界は今よりも閉じていたので、YouTubeをやることをどう見られるか不安もありました。

でも実際に始めてみると、不安を吹き飛ばすほど喜んでくださる方の声が多かった。自分がいかに狭い世界で生きていたのかを思い知らされましたし、クラシックは多くの人に愛される音楽なんだと改めて実感することができました」

チャンネルの転機になったのは「カフェピアノ突撃企画」。ウィーンの老舗カフェで食事をした石井さんが、店員に「今からピアノを弾かせてください」と体当たりで交渉する人気企画だ。



人気のきっかけになった「カフェピアノ突撃企画」（画像：YouTubeチャンネル「TAKU-音 TV たくおん」より）

交渉の緊張感や、演奏する石井さんの楽しそうな様子が多くの反響を集めた。カフェで演奏するとき、石井さんはコンサートホールとは違う工夫をしているという。

「コンサートホールとカフェは響きが全く違うので、音量を大きめにして、遠くの人にも届くように演奏します。少し大袈裟なフレーズをとることもありますね。

また、カフェのお客様は必ずしもピアノを聴きに来ているわけではないので、穏やかでマイルドな選曲を心がけています。ただ、場所がどこであっても『最高の演奏を届けたい』という気持ちは変わりません」

人を巻き込むことでチャンスが拡大

クラシックとYouTubeの関係は、この数年で大きく変化していると石井さんは語る。



（撮影：谷川真紀子）

「YouTubeが登場したとき、クラシック界には戸惑いがありました。音楽がすべてオンライン化して、生の演奏会が衰退するのではないかと危惧されていたんです。

けれど最近は、逆にYouTubeによってクラシック界が活性化していると感じます。僕のチャンネルをきっかけにクラシックを好きになってくれた方も増えましたし、業界の人たちもYouTubeを連動させることで新しい客層に届くことに気づいています」

YouTubeを始めたことで、自分自身にも大きな変化があったという。

「ピアニストには『孤高型』と『対話型』がいると思っています。以前の僕は舞台の上で人を寄せつけないような『孤高型』でした。でも、YouTubeを始めたことで、本来の自分は『対話型』なのだと気づきました。

一番の変化は“自分のためではなく、お客様のために演奏したい”と思うようになったことです。誰かのために弾こうと思うとモチベーションが上がり、さらに努力できるようになりました。

『本当にこれで満足していただけるのか？』という問いが自分の中に生まれて、眠くても『もう1回練習しよう』『あと30分弾こう』と思えるんです。挑戦することで小さな変化が起き、自分にとってのベストを捉え直すきっかけになるんだと実感しています」



（画像：YouTubeチャンネル「TAKU-音 TV たくおん」より）

もう1つ、大きな学びとなったのが、自分が戦う“土俵”を選ぶことの大切さだった。

「僕はYouTubeを主戦場にしたことで、多くの人を巻き込めるようになりました。100の努力が1000の成果につながった感覚があります。『石井さんと一緒にやると楽しそう』と思ってくれる方が増え、チャンスが広がっていきました。

でも、もし土俵が合っていなければ、100の努力をしても成果は1しか出なかったかもしれません。思い切って挑戦したからこそ気づけたことだと思っています」

夢に挑戦する姿を発信

チャンネルでは「サントリーホールでの演奏会」や「ベルリン・フィルとの共演」など大きな目標を掲げ、実際に達成してきた。その姿が、多くの視聴者の応援につながっている。

今後の目標について石井さんに尋ねると、「まずはソロピアニストとして海外公演を増やしていきたい」と語った。そして、もうひとつの夢があるという。



（撮影：谷川真紀子）

「まだ朧げな夢ですが、複数のピアニストを集めて何かできないかなと考えています。オーケストラは演奏者も裏方もたくさんいるので、終演後に皆で労い合うことができます。

でもピアニストは一匹狼が多く、演奏が終わったら1人なんです。僕は人と話すのが好きなので、その“一匹狼たち”を集めてイベントやコンサートにチャレンジすると面白いんじゃないかなと思っています」

（都田 ミツコ ： 編集者・ライター）